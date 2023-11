Nuova partnership Cuneo Volley: "Ogni momento è quello giusto per passare al Why Not Cafè"

Nuova partnership per il Cuneo Volley che trova così nel Why Not Cafè il posto ideale dove trovarsi per un caffè o un aperitivo nel giorno libero. Da 14 anni il bar di Christian e Beatrice accoglie i propri clienti all’alba per il caffè del buongiorno, all’ora di pranzo con piatti caldi e freddi a seconda della pausa pranzo che si ha a disposizione e a fine giornata con l’apericena mette davvero tutti d’accordo, con prelibatezze degne di uno chef.

La nostra serie A2 con lo staff non hanno resistito e hanno provato l’esperienza dell’apericena speciale, fantastico!

« Il motivo per cui supportiamo il Cuneo Volley è la Passione per lo sport . Ci fa piacere sostenere la squadra del nostro paese dando un contributo per il miglior piazzamento possibile. Come loro anche noi diamo ogni giorno il massimo nel nostro lavoro per raggiungere obiettivi e soddisfare i nostri clienti. Regalare momenti da ricordare è un duro mestiere, ma sia noi al locale che i ragazzi al palazzetto, ce la mettiamo tutta!» - Christian e Beatrice titolari del Why Not Cafè.

Il Why Not Cafè si trova in via Cascina Colombaro 31, vicino alla Palestra O2 e dall’altro lato del centro commerciale Ipercoop. Il bar è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 21.00 con orario continuato. Oltre al regolare servizio di caffetteria, cucina a pranzo e cocktail per l’aperitivo la sera, il Why Not Cafè organizza: apericena speciale, feste di compleanno, addii al celibato/nubilato e cene su prenotazione con un eventuale servizio navetta.

Per informazioni e prenotazione contattare il numero 370 3342425.