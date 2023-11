Volley femminile A1: Honda Olivero S.Bernardo Cuneo in casa dell'Itas Trentino inseguendo il poker di vittorie esterne (VIDEO)

Archiviata Novara di “Mister Secolo” Coach Bernardi, ora le atlete della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo sono chiamate a dare continuità alla striscia di vittorie in trasferta: dopo Pinerolo, Bergamo e Casalmaggiore la quarta partita lontano dalle mura amiche sarà contro le neopromosse dell’Itas Trentino.

La formazione di Coach Sinibaldi non parte con il morale alle stelle: reduce da due sconfitte consecutive (contro Savino Del Bene Scandicci e la stessa Igor Gorgonzola) e 0 punti in classifica, sicuramente le gialloblù calcheranno il campo del Palazzetto di Trento con la grinta di chi vuole a tutti i costi redimersi. Di grinta le aquile trentine ne hanno da vendere: non dimentichiamoci che sono state proprio loro a conquistare la promozione in Serie A1, aggiudicandosi la Finale Promozione e tornando così “nell’élite nazionale del gruppo femminile” dopo un solo anno. A riprova della loro caparbietà, l’essere riuscite a strappare un set alle vice campionesse d’Italia del Vero Volley Milano. Stiamo parlando di una squadra giovane e intraprendente, in cui spiccano giocatrici che entrano nel tabellino in doppia cifra: Scherban, DeHoog, Gates e la stessa Michieletto, che ben ricordiamo essere stata MVP della Finale Promozione. Insomma, guidate da Capitan Olivotto, le aquile gialloblù potrebbero dare non pochi grattacapi alla formazione di Coach Bellano che, però, si sta dimostrando sempre più combattiva.

La Honda Olivero San Bernardo Cuneo arriva da una sconfitta contro la capolista Novara, è vero, ma c’è da sottolineare che anche contro una formazione consolidata come quella novarese, la squadra biancorossa ha dato prova di grande risolutezza. Cuneo occupa attualmente la 10° posizione in classifica, con 7 punti e 6 partite giocate (3 vinte e 3 perse). È necessario strappare i 3 punti alle padrone di casa per tentare l’allungo su Casalmaggiore e Vallefoglia, anch’esse a 7 punti.La gara della settima giornata di Serie A1 è in programma per Sabato 11 novembre, con fischio d’inizio anticipato alle ore 15:30, presso IlT quotidiano Arena diTrento: le due formazioni, infatti, si sono già affrontate durante la finale delTrofeo Astori di ottobre, dove le ragazze di coach Sinibaldi avevano inflitto una sonora sconfitta per 3-1 alle gatte di Coach Bellano. Un match che si propone quindi come una “rivincita” per Cuneo e una “conferma” per Trento e che si preannuncia sicuramente brillante e strappa applausi.

Emanuele Aime, allenatore in seconda della Honda Olivero S.Bernardo presenta così la gara: “Sicuramente andremo ad affrontare una squadra con voglia di rivalsa e dovremo essere bravi ad aggredirle fino dall’inizio con la nostra battuta. Il nostro obiettivo sarà infatti quello di cecare di imporre il nostro gioco senza adattarci a quello delle nostre avversarie. Stiamo lavorando in palestra per ottenere questi risultati e riuscire ad aggredire fino all’ultimo punto l’avversario.”

Nel video le parole di Francesca Scola in vista del match





LE AVVERSARIE: La Itas Trentino occupa attualmente il 14esimo e ultimo posto della classifica, con 6 partite disputate e 2 set vinti(rispettivamente contro Vero Volley Milano e Il Bisonte Firenze). Due le grandi assenti di questi primi match: le schiacciatrici Gates e Zago, in ripresa dai rispettivi infortuni. A sprazzi le aquile trentine hanno dato prova di poter condurre un buon gioco, ma ad oggi sono l’unica formazione a non aver conquistato ancora un punto nella classifica generale.

GLI ARBITRI Papadopol Veronica Mioara e Verrascina Antonella

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20. La partita verrà trasmessa al centro sportivo e culturale NUoVO di via Parco della Gioventù a Cuneo e presso il Circolo La Fenice di via Alfieri 3 a Vignolo.