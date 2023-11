Volley maschile Serie C: inizio ok per il VBC Mondovì, 3-0 al Valsusa

Inizia nel modo migliore la stagione 2023-24 del VBC Mondovì, che nel glorioso PalaItis piega il Valsusa con un franco 3-0 (25-17, 25-14, 25-18).

“Sono contento ovviamente del risultato ma anche della prestazione – commenta al termine Massimo Bovolo – perché, dopo un avvio in cui eravamo tesi ed abbiamo giocato con il freno a mano tirato, ci siamo sciolti e siamo cresciuti nella qualità del gioco, meritando ampiamente i 3 punti. Sono poi contento di aver potuto dare il giusto spazio a tutti i ragazzi, che si sono tutti ben disimpegnati ed hanno fornito il loro prezioso contributo. Ora pensiamo a preparare al meglio la trasferta di Arona contro il Pavic, una partita difficile e da affrontare con la dovuta attenzione: ovviamente dobbiamo ancora lavorare molto per crescere e migliorare il livello di gioco, ma la partenza è stata buona e ciò non era per nulla scontato.”

Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Garello in banda, Turco e Caldano centrali, Fenoglio libero, facendo ruotare durante il match tutti i giocatori presenti, ossia Chessa, Polizzi, Candela, Bessone, Borsarelli, Berutti e Basso.

Il primo punto della stagione 23/24 è messo a terra da Genesio, poi le due compagini avanzano a braccetto sino all’ 11 pari, quando il Mondovì cambia marcia e va via, ottenendo prima il 14-11 con un ace di Fabiano e poi il 19-14 con un mano fuori di Garello. Dentro Chessa al servizio e prima Garelli sigla il 22-16, poi Caldano mette a terra il 24-16 ed infine Genesio firma il punto del definitivo 25-17, mentre entra Candela in seconda linea.

Nella seconda frazione i monregalesi partono forte (4-0 con Genesio, 7-1 con muro di Turco e 11-4 con un intelligente pallonetto di Genesio). Bovolo inserisce Bessone per Fabiano e Polizzi per Genesio ed il VBC continua la propria corsa (18-7 con Garelli, 20-9 con un muro di Polizzi, 23-13 con un ace di Caldano) e chiude 25-14 grazie ad un ace firmato da Bessone, mentre entrano prima Chessa e poi Candela.

Nel terzo set Bovolo cambia entrambi i centrali (dentro Borsarelli e Berutti) ed inserisce Candela in banda ed i monregalesi partono di nuovo forte, portandosi prima sul 7-4 grazie ad un muro di Borsarelli e poi sul 14-7 grazie ad un muro di Berutti. Solito doppio cambio (Bessone per Fabiano e Polizzi per Genesio) e proprio un muro di Bessone realizza il 18-8. Dentro il secondo libero Basso e Chessa e prima Candela realizza il 20-13, poi Bessone da seconda linea mette a terra il 22-15 quindi Candela firma il punto del definitivo 25-18.

Sabato il VBC Mondovì affronterà la non facile trasferta di Arona contro il Pavic in una sfida ricca di storia e di ricordi.