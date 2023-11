Alba si colora con un'onda arancione contro la violenza sulle donne

La dedizione degli studenti, che hanno dedicato impegno e riflessioni al tema della violenza di genere fin dall'inizio dell'anno scolastico, si manifesterà in un flash mob di grande impatto emotivo e visivo. La giornata non segnerà solo un momento di celebrazione, ma sarà l'avvio di una vera e propria campagna di comunicazione che, attraverso la collaborazione con l'associazione Gen Z, porterà le immagini e i messaggi dell'evento sui social network, dando vita a un movimento di condivisione e sensibilizzazione che si estenderà oltre i confini locali.

Il corteo, che sfilerà fiero lungo Via Vittorio Emanuele, culminerà in Piazza Risorgimento. Qui, sotto la direzione artistica dell'associazione BeStreet di Enrico Signa, si alterneranno esibizioni live e momenti teatrali, frutto del lavoro di preparazione degli studenti e delle associazioni culturali locali, come l'Albatros di Angioletta Cucè. La musica avrà un ruolo centrale grazie alla presenza del coro del Liceo Musicale "Da Vinci", che con le sue melodie accompagnerà gli interventi e le performance.

Il successo dell'edizione precedente, che ha visto la partecipazione di oltre cinquecento studenti e ha ottenuto un riconoscimento significativo durante la conferenza di distretto di Zonta International, ha gettato le basi per una manifestazione ancora più incisiva. In un gesto di continuità e di crescita, l'edizione 2023 si propone di sensibilizzare la cittadinanza ancor di più, facendo leva sulla forza e sull'energia dei giovani, che diventano i veri protagonisti di questa campagna per l'uguaglianza e il rispetto dei diritti fondamentali.

L'evento, organizzato dallo Zonta Club Alba Langhe e Roero in stretta collaborazione con il Comune di Alba e la Consulta Comunale per le Pari Opportunità, è più che una semplice manifestazione: è un grido di solidarietà e un invito al cambiamento, un'onda di giovani voci che si alza per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

A partire dalle 10.30, studenti e studentesse delle scuole superiori si raduneranno in Piazza Michele Ferrero per dar vita ad un corteo che, attraversando il cuore pulsante della città, porterà un messaggio di speranza e richiamo all'azione.

“Sono 100 le donne vittime di femminicidio registrate finora in Italia quest’anno” ricordano il Sindaco di Alba Carlo Bo e la Vice Sindaco e Assessore alle Pari opportunità Carlotta Boffa “Le cifre del fenomeno sono pressoché uguali all’anno scorso e a due anni fa. Una costante tragica che si ripete, purtroppo. Di fronte a queste tragedie, organizziamo e sosteniamo tutte le iniziative che possano portare, in particolare, i giovani, a riflettere e a confrontarsi sul tema della violenza di genere. Per la prevenzione del fenomeno, anche quest’anno, si è pensato di coinvolgere i ragazzi nella manifestazione “Alba Say No - Zonta Says No”, grazie a Zonta Club Alba Langhe e Roero con la Presidente Mara Demichelis e alla Consulta Comunale per le Pari Opportunità presieduta da Ivana Sarotto, in collaborazione con le associazioni Be Street e Albatros e tutti gli istituti scolastici superiori di Alba”.

"Ogni iniziativa, ogni passo compiuto insieme, è un segno di una comunità che decide attivamente di opporsi alla violenza e di costruire una cultura di rispetto e uguaglianza," afferma con convinzione Mara Demichelis, Presidente dello Zonta Club Alba Langhe Roero. "L'energia e la passione che questi giovani mettono in questa causa sono la prova tangibile che il cambiamento non è solo auspicato, ma è già in corso e soprattutto che la mission di Zonta International, impegnata a realizzare un mondo migliore per le donne e le ragazze, è concretamente realizzabile. È un onore essere parte di questo movimento."

La voce autorevole di Ivana Sarotto, Governor del Distretto 30 Zonta International e Presidente della Consulta Comunale alle Pari Opportunità, si unisce a questo coro di speranza: "Noi diciamo 'No' alla violenza contro le donne e siamo fermamente impegnate a garantire che ogni donna possa vivere una vita libera dalla paura e dalla violenza. Sosteniamo l'educazione al rispetto come fondamento di una società giusta e armoniosa, dove ogni individuo sia trattato con dignità ed equità. Riconosciamo che la costruzione di un mondo senza violenza sulle donne inizia con l'educazione, l'empowerment e il rispetto reciproco. Uniamoci per creare insieme questo futuro in cui le donne vivano senza timore e con dignità."

In questa cornice di impegno collettivo, le parole-chiave "Non sei mia", "Voglio il tuo bene", "No violenza Sì rispetto" diventano slogan di un movimento che attraversa generazioni e confini, in una campagna di attivismo che si snoda attraverso i quindici giorni successivi all'evento, condividendo testimonianze, storie e messaggi di sensibilizzazione.