Bee – Sapori di Montagna porta l’enogastronomia di alto livello a Villanova Mondovì

Saranno due giornate all’insegna della cucina di qualità e dello stare insieme quelle di venerdì 17 e sabato 18 novembre a Villanova Mondovì.

L’enogastronomia di alto livello e il piacere della condivisione saranno infatti i grandi protagonisti delle prime due giornate dell’edizione 2023 della Fiera nazionale “BEE – Sapori di Montagna”. Nella serata di venerdì 17 la tensostruttura di piazza Filippi si trasformerà in un vero e proprio ristorante nel quale verrà servita una cena “gourmet” che farà compiere ai commensali un autentico viaggio nel mondo dell’ovi-caprino (prenotazione obbligatoria al 3391130291 – 0174 1843103). Il menù, creato dai due chef villanovesi Davide del ristorante “Il Tappo” e Silvio del “Cavallo Rosso” in collaborazione con lo chef “ospite” Omar dell’agriturismo “Lo Puy” dalla Valle Maira e composto da sette portate, presenta l’ovi-caprino nelle più svariate forme: mousse, salsa, formaggio e carne e rappresenta un’occasione unica per scoprire questo mondo in tutte le sue sfaccettature. Possibilità, tuttavia, di un menù alternativo per permettere a chiunque lo desideri di vivere un momento di convivialità e condivisione. Ma la serata sarà anche l’occasione di una “prima volta”.

Dopo l’anteprima alla fiera CHEESE di Bra, infatti, l’associazione “Blu di Cuneo” presenterà il “Blu di Capra di Cuneo”, che sarà presente nel menù insieme ai vini di “Az. Agr. Chiadò” e “Vinai del Borgo”, alle frivolezze dolci della “Pasticceria Denina”, al caffè della “Torrefazione Bianchi” e ai digestivi del “Liquorificio Boe”, a rimarcare la forte territorialità della proposta.

“L’obiettivo di questa serata – spiega l’assessore Giacomo Vinai - oltre alla degustazione di piatti di qualità è quello di dare sempre di più un’identità precisa alla fiera BEE quale vetrina del cibo sano, delle tradizioni, delle produzioni locali ma anche della volontà di collaborare in primis con le attività di Villanova Mondovì e del circondario.”

Sabato 18 sarà invece il giorno dell’inaugurazione ufficiale che si svolgerà sempre sotto la tensostruttura di Piazza Filippi alle 15 con la prima visione in anteprima nazionale de “I Pastori della Balma”, un documentario che vuole portare alla conoscenza di tutti il rapporto che c’è tra il mondo degli alpeggi, gli uomini che li vivono per lavoro e passione e la natura che li circonda.

“Vogliamo che le realtà agricole e di alpeggio – aggiunge l’assessore Vinai - non siano dimenticate o accantonate, ma che facciano parte della nostra comunità in modo significativo apprezzando oltre le loro produzioni, tutto il lavoro fatto che richiede passione e tanta fatica”.

Seguiranno un momento conviviale con un buffet di prodotti tradizionali realizzato in collaborazione con “Bertone Carni” di Villanova Mondovì e un laboratorio per bimbi (3-12 anni) con la preziosa collaborazione de “Lo Scarabocchio” (prenotazione obbligatoria al 3391130291 – 0174 1843103).

La giornata di sabato si chiuderà con “Aperibee”, nuovo format che prevede la possibilità di mangiare e bere sia seduti sia in piedi. Un modo “meno impegnativo” di trascorrere una serata in compagnia di amici e conoscenti gustando le proposte di “TOC 19 56” e “Chalet Il Rosso” in abbinamento ai vini di “Non solo Wine”, alla birra villanovese di “Alabuna” e i cocktail di “1786 – Betty and the diners”. Il tutto sarà accompagnato dal blues live dei “Freaky Tuesday” (giovane duo composto da Marcello e Veronica) e dalla musica proposta da dj CJ.