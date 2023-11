Borgo, l'ex Mulino Gione diventerà la “casa” del plastico ferroviario Cunifer

L'ex Mulino Gione in via Roma a Borgo San Dalmazzo ospiterà il plastico dei soci Cunifer, il Circolo Cuneese Fermodellisti e Feramatori. Parliamo di un modellino di notevoli dimensioni che ricostruisce il percorso della tratta ferroviaria Cuneo-Nizza, con ponti, viadotti, stazioni e numerosi convogli che percorrono i 300 metri di binari. Dal 2006 era montato nei locali della stazione ferroviaria, oggi oggetto di riqualificazione per fare posto all'ufficio turistico e ad una sala multimediale. Insomma, si mette fine ad una polemica tra il Circolo che si era sentito sfrattato dall'amministrazione comunale.

Nessun annuncio ufficiale al momento, ma ieri sera (giovedì 10 novembre) erano molti i soci del Circolo presenti all'inaugurazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e restituzione alla popolazione dell'area ex Mulino Gione.

“Una zona in sofferenza che torna a prendere vita e respiro grazie all'intervento della Fondazione Crc”. Così la sindaca Roberta Robbione rivolgendosi al presidente della Fondazione Ezio Raviola.

Al suo fianco anche gli assessori Armando Boaglio, Francesco Rosato, la vice Clelia Imberti e i consiglieri Katia Manassero e Riccardo Barale.

Lintervento sull'ex Mulino Gione è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC nell’ambito degli “Interventi straordinari 30 anni insieme”. Lo riporta anche la targa all'ingresso che è stata scoperta.

“Si tratta del sostegno a 15 progetti significativi promossi dai 15 Comuni che hanno fatto parte della nostra storia fin dall’inizio, a partire dal 1992, per un importo totale di 1,5 milioni di euro – ha spiegato Ezio Raviola -: Borgo è uno di questi e si è aggiudicato un contributo straordinario di 100mila euro. Oggi inauguriamo un tassello importante per questa città che sta lavorando bene visto che attira molti progetti”.

È quindi toccato alla sindaca raccontare il percorso di riqualificazione dell'area: “Siamo vicini a MEMO4345, che grazie ai fondi Alcotra e Fondazione Crc è una delle più belle realtà del territorio.

Accanto a MEMO4345 abbiamo da poco tolto una bruttura. Sono stati demoliti i bassi caseggiati che impedivano di vivere l'area in modo omogeneo con il bando Distruzione. Con il progetto Margreen diventerà un parcheggio per la mobilità sostenibile da e per vallate.

Abbiamo poi il Memoriale della Deportazione e la stazione ferroviaria che diventerà sede di ufficio turistico e porta di valle.

Poi siamo vicino a via Grandis, da poco riaperta e di nuovo vivibile e percorribile.

Il tutto si inserisce in progetto riqualificazione del centro storico. Ci piace lavorare pensando al senso di comunità, tornare a essere città viva in cui si vive bene e che mette al centro le relazioni”.

E chiude: “Il Mulino Gione sarà un pezzo del percorso museale. Stiamo lavorando con associazioni per definire i passi di un progetto che darà risalto a questo pezzo di Borgo”.

I lavori di riqualificazione dell'ex Mulino Gione sono stati eseguiti dalla ditta Girello di Cuneo, sotto la supervisione della Soprintendenza.

“La struttura di tre piani è stata rivista – ha spiegato in conclusione l'assessore ai Lavori pubblici Armando Boaglio -. C'è stato il recupero delle opere murarie con attenta valutazione della Soprintendenza, è stato rifatto il tetto e anche una parte di manutenzione. Grazie all'Ufficio tecnico che ha collaborato e alla ditta di Oscar Girello che ha fatto i lavori. Nel finanziamento abbiamo anche inserito una parte di arredo”.