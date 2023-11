Borgo San Dalmazzo, domani al via il corso pratico di feltro per creare oggetti natalizi

Domani (sabato 11 novembre) prende il via il corso di feltro di oggetti natalizi, organizzato dall’associazione Santuario di Monserrato odv di Borgo San Dalmazzo.

Nei pomeriggi dell’11 e 18 novembre (dalle 14 alle 17) presso il Santuario un corso di due giorni in cui la docente Federica Dalmazzo e condividerà con i partecipanti le tecniche.

L'iniziativa fa parte del progetto #MunseCreativeLAB.

Prossima iniziativa:

il Natale occitano: tradizioni e curiosità. Sabato 25 novembre 2023 alle ore 15 al Santuario di Monserrato in Borgo San Dalmazzo laboratorio in collaborazione con l'Associazione Espaci Occitan. Con la Dott.ssa Rosella Pellerino.... Dal presepio al grano di Santa Barbara per bambini e famiglie.



Un viaggio nel tempo, quando a festeggiare il Natale erano i nonni e i bisnonni delle valli occitane e della Provenza. Il loro presepe, i doni ricevuti, le decorazioni e le abitudini.

Iniziativa gratuita.

Prenotazioni cell. 3402549768 oppure email: ass.santuariomonserrato@gmail.com