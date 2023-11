Celebrazione di San Martino a Sanfront con l’omaggio alle associazioni e la donazione della Costituzione ai neo diciottenni

Come da tradizione, in occasione della celebrazione patronale di Sanfront, dedicata a San Martino, domani sabato 11 novembre, si festeggeranno anche tutte le associazioni del paese della valle Po e sarà donata la Costituzione ai neo maggiorenni nati nel 2005.

Con l’occasione, alle 16.30, nella chiesa della Confraternita del Gonfalone, in piazza Statuto, sarà presentata la vita del patriota Michele Roccavilla nato a Sanfront nel 1787 a cura del professor Pierangelo Gentile docente all’Università degli studi di Torino.

Seguirà alle 17 la cerimonia di scoprimento della targa in ricordo di Michele Roccavilla, che sarà affissa sul muro della residenza di famiglia in piazza Statuto 36.

Alle 18 messa nella parrocchia del paese dedicata al patrono San Martino, celebrata dal parroco don Biagio Chiapello, a cui parteciperanno le associazioni sanfrontesi.

Alle 19 nel salone parrocchiale sarà consegnata la Costituzione ai neo diciottenni dal sindaco Emidio Meirone.

La storia di Michele Roccavilla è raccontata nel libro “Un patriota della Valle Po attraverso l’Europa” (Fusta editore) scritto, dopo ricerche scrupolose, dal suo discendente Alberto Roccavilla.

Michele Roccavilla nacque a Sanfront nel 1787, in un periodo storico durante il quale le forze centrifughe culturali, sociali e politiche ispirarono la Costituzione della Corsica nel 1755, quella americana adottata nel 1787 e fecero deflagrare la Rivoluzione francese nel 1789.

Roccavilla scese in guerra nell’esercito napoleonico, partecipando ai moti rivoluzionari del 1821 in Piemonte, poi in Spagna in soccorso del governo costituzionale, infine in Grecia, durante la guerra d’indipendenza, nel biennio 1825-’27. E proprio nel 1827 morirà, non senza aver compiuto un atto di eroismo.

Da domani, sabato 11 novembre una targa lo ricorderà sul muro della residenza di famiglia che si affaccia sulla centrale piazza Statuto.