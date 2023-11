Cuneo sospende la pulizia strade con autospazzatrice

Si segnala che, a partire dal 15 novembre, verrà sospeso il servizio di pulizia strade (e, di conseguenza, verranno sospesi anche i relativi divieti di sosta), come disposto dall'ordinanza N° 910/2016 (Per vedere il testo completo dell’ordinanza: www.comune.cuneo.it/polizia-municipale/ordinanze/ordinanza-per-la-disciplina-della-sosta-dei-veicoli-lungo-le-strade-e-le-aree-di-circolazione-di-volta-in-volta-interessate-dai-lavori-di-pulizia-mediante-luso-delle-autospazzatrici.html) .

Segnaliamo inoltre che, seppur non siano vigenti i divieti di sosta, la ditta incaricata effettuerà comunque - quando possibile – la pulizia meccanizzata delle strade.

Ricordiamo inoltre che durante la stagione invernale (dal 15 novembre 2023 e fino al 15 aprile 2024) sono in vigore i divieti di sosta durante le nevicate e nelle ventiquattro ore successive per consentire il passaggio dei mezzi sgombera neve. (Per vedere il testo completo dell’ordinanza: www.comune.cuneo.it/polizia-municipale/ordinanze/disciplina-sosta-veicoli-nella-stagione-invernale.html).