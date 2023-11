Da Carrù a Castelnuovo di Ceva a Cuneo: in arrivo nuovi fondi dalla Regione per la protezione civile

La Regione Piemonte ha stanziato ulteriori contributi per un totale di 300mila euro a favore associazioni e ai gruppi comunali di protezione civile come ulteriore sostegno alle attività delle associazioni e dei gruppi comunali di Protezione civile.

“Quello delle donne e degli uomini della Protezione civile è un operato prezioso, che noi dobbiamo sostenere in ogni modo - spiega il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia - I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di mezzi, divise e la realizzazione di corsi di formazione, garantendo cosi alla Protezione civile piemontese di essere in grado di svolgere al meglio il proprio lavoro”.

In provincia di Cuneo, ecco i destinatari dei contributi

Associazioni:

Croce Rossa Comitato Provincia Granda di Cuneo (20.000), Associazione Protezione Civile di Bossolasco (15.225), Associazione Protezione Civile di Pocapaglia (11.809)

Gruppi comunali:

Carrù (20.000), Cavallermaggiore (20.000), Castelnuovo di Ceva (11.597).

“Si completa così - conclude Franco Graglia - la graduatoria del primo bando che la Giunta Cirio aveva emanato nel 2019, Queste risorse, suddivise in 123.000 euro a 8 associazioni e 170.000 a 11 gruppi comunali in tutto il Piemonte, si aggiungono agli altri 2 milioni e mezzo che sono stati destinati in questi quattro anni”.