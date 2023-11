A Saluzzo un mese di eventi e incontri per eliminare la violenza sulle donne

Numerosi appuntamenti di sensibilizzazione sulle pari opportunità: il Comune di Saluzzo e la Consulta pari opportunità organizzano fino al 30 novembre l’ormai tradizionale rassegna «Storie di dis(pari) opportunità», un cartellone che coinvolge varie associazioni ed enti attivi in città. Il primo appuntamento è stato mercoledì 8 novembre alle 20 con l’avvio del corso di di difesa personale femminile nella Palestra Piccat, corso Piemonte 59, a cura di Zonta Club Saluzzo: dieci lezioni con l’istruttore Giuseppe Tommasiello. Si prosegue martedì 14 novembre alle 20.45 al Monastero della Stella – piazzetta Trinità 4 - con la tavola rotonda “La Salute delle donne. Prevenzione, Diagnosi, Assistenza” a cura di Lilt Saluzzo e di Zonta Club Saluzzo, mentre martedì 21 novembre alle 16 alla Biblioteca civica “Lidia Rolfi Beccaria” in piazza Montebello 1 si terrà l’incontro con Monica Boschetti “Il codice rosso e le norme per il contrasto alla violenza sulle donne” nell’ambito della rassegna “Il Tempo ritrovato. Incontri per l’Università degli adulti”. Mercoledì 22 novembre nella Sala tematica de Il Quartiere piazza Montebello, 1 si svolgerà la presentazione del libro “Viaggio di sola andata (e qualche ritorno)” di Davide Demichelis, con la partecipazione di Jeanette Chiapello, fotografa di origini ruandesi. L’incontro è realizzato in collaborazione con la rassegna “Trame di Quartiere” della Biblioteca civica “Lidia Rolfi Beccaria”. Il cartellone prosegue nella settimana del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: proprio tutto il 25 novembre lo Zonta Club contribuirà alla campagna contro la violenza sulle donne con la distribuzione di sacchetti nelle panetterie con la scritta “La violenza non è pane quotidiano”, nelle farmacie con la scritta “La violenza è una malattia curabile”, dalle bancarelle di frutta e verdura del mercato con la scritta “Semina autostima, raccoglierai libertà e indipendenza” e con la distribuzione di bustine di zucchero in bar e ristoranti con la scritta “Zonta says no alla violenza sulle donne”. L’associazione Mai+Sole distribuirà inoltre le tovagliette contro la violenza sulle donne nei bar e ristoranti cittadini. Sempre sabato 25 alle 18.30 nel Duomo di Saluzzo il vescovo Cristiano Bodo celebrerà una messa in ricordo di tutte le donne vittima di violenza Domenica 26 novembre l’appuntamento è invece alle 16.30 alla Castiglia dove si svolgerà la presentazione del libro “Un’altra vita” di Filomena Lamberti, con la partecipazione di Adonella Fiorito, a cura dell’associazione Mai+sole.

A seguire possibilità di visita alla mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi” curata daWalter Guadagnini e Monica Poggi, progetto organizzato da Comune di Saluzzo e Fondazione Artea, in collaborazione con Camera - Centro Italiano per la Fotografia, Magnum Photos e Fondazione Amleto Bertoni.

La mostra è visitabile fino al 25 febbraio 2024 nei seguenti orari: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-19 (Info: www.fondazioneartea.org | www.visitsaluzzo.it).

In particolare si segnala che l’incasso della mostra dell’intera giornata di domenica 26 novembre sarà devoluto all’associazione Mai+Sole.

Il calendario si chiuderà mercoledì 29 novembre alle 21 al Cinema Teatro Magda Olivero in via Palazzo di Città 15 dove la compagnia Teatro del Marchesato, con la regia di Lucetta Paschetta, proporrà la lettura corale “VajontS23” da un progetto di Marco Paolini.

"Grazie a tutte le associazioni che collaborano con la Consulta – dice l’assessore alle Pari opportunità e alla Cultura Attilia Gullino - condividendo le loro iniziative, anche al fine di rendere più organica e fruibile da parte del pubblico la programmazione in tema di pari opportunità".