La CISL di Cuneo presente alla manifestazione nazionale di Roma

Il 25 novembre a Piazza degli Apostoli a Roma la CISL Cuneo sarà convintamente e massicciamente presente alla manifestazione nazionale “Partecipare per crescere, migliorare la manovra, costruire un nuovo patto sociale”.

I militanti della Cisl Cuneo saranno in piazza per pressare il Governo a migliorare la manovra economica: "Vogliamo difendere il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati" - dichiara Enrico Solavagione, Segretario Generale Cisl Cuneo - cambiare radicalmente la Legge Fornero. Saremo in piazza con la nostra forza, la nostra autonomia, la libertà di un sindacato che non ci sta a diventare uno strumento politico e partitico.

Ci sono molte cose di questa manovra positive che abbiamo portato a casa con le mobilitazioni e le trattative: cuneo contributivo, riduzione Irpef, no tax area, fringe benefit, potenziamento del fondo sanitario nazionale in contro tendenza ai tagli dell’ultimo decennio. Di contro ci sono cose da cambiare radicalmente. Superare la Legge Fornero, allargare l’Ape Sociale, opzione donna, pensione di garanzia per i giovani, piena rivalutazione di tutte le pensioni, detassazione della tredicesima mensilità, incentivare l’adesione alla previdenza complementare".

"Un Sindacato, quello della CISL - conclude Solavagione - serio e credibile che si confronta con chiunque sia la controparte. Per dirla con Confucio non importa di che colore sia il gatto, l’importante è che prenda i topi".