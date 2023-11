Sei sicuro di essere sicuro? ANAP e Confartigianato, insieme a Carabinieri e Polizia di Stato contro truffe ed effrazioni

In casa, per strada, su Internet. Per gli anziani il pericolo di truffe, raggiri, furti e rapine è ovunque. L’arma migliore per difendersi consiste nel conoscere i trucchi usati dai malintenzionati e le situazioni a rischio.

Anziani più informati e più sicuri, quindi.

È proprio questo l’obiettivo della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, giunta quest’anno alla quinta edizione, promossa da ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato, insieme con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Con queste premesse, anche Confartigianato Cuneo e ANAP Cuneo, organizzano il prossimo 24 novembre, alle ore 18.00, un incontro volto a fornire informazioni, consigli e suggerimenti per evitare truffe ed effrazioni domestiche. L’appuntamento si svolgerà presso la sala meeting dell’azienda Forgia (via Circonvallazione 11h - Saluzzo), impresa saluzzese specializzata in serramenti nei vari materiali (pvc, legno e alluminio) oltre a portoncini di ingresso blindati, porte interne e soluzioni per l’outdoor.

Dopo i saluti istituzionali di Daniela Minetti, Presidente Confartigianato Cuneo - Zona di Saluzzo, l’introduzione alla serata sarà tenuta da Giuseppe Ambrosoli, past president ANAP Confartigianato Cuneo, Andrea Lamberti, presidente ANAP Confartigianato Cuneo, Alberto Forgia, co-titolare della Forgia snc.

In seguito, gli interventi del Capitano Davide Basso, Comandante della Compagnia Carabinieri di Saluzzo, del Commissario della Polizia di Stato dott. Luca Blengino e del Sostituto Commissario della Polizia di Stato Corrado Busano.

"I peggiori nemici delle persone anziane – commentano da Confartigianato e ANAP – sono la solitudine e il senso di isolamento che li espone ai fenomeni di criminalità. Il problema della sicurezza è centrale se si considera che in Italia gli over 65 rappresentano il 23% del totale della popolazione, una quota destinata a salire rapidamente e che impone di intensificare attenzione ed impegno nei confronti dei soggetti più vulnerabili. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi con fiducia alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo, utilizzando il Numero Unico 112 in caso di emergenza".

Al termine si svolgerà una "dimostrazione di scasso" su un serramento, cui seguirà un buffet.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al tel. 0175 249484 – anap@confartcn.com