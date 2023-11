Tanti lavori di rigenerazione nella città di Borgo San Dalmazzo

Continuano i piccoli e grandi lavori di rigenerazione del tessuto urbano cittadino voluti dall’Amministrazione e seguiti dall’ufficio tecnico comunale.

Nel centro storico, dopo la riqualificazione di Via Don Ghibaudo e la sistemazione della pavimentazione nelle centrali via Garibaldi e via Roma, stanno terminando i lavori in Via Marconi. Si tratta della sostituzione della pavimentazione in pietra dinnanzi al sagrato della chiesa di S. Magno e della manutenzione straordinaria di tutta pavimentazione della via.

Sono terminate le opere di recupero dell’edificio denominato “Ex Molino Gione” - situato nel tratto terminale di Via Roma – realizzate grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito del progetto "INTERVENTI STRAORDINARI 30 ANNI INSIEME" e al cofinanziamento del Comune. I lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura dell’immobile, così da restituire all'edificio la connotazione originaria ed il suo carattere di rilevanza storico-documentaria.

La riapertura di Via Grandis – a cui seguirà nei prossimi mesi una riqualificazione generale dell’area – e questo intervento facilitano la rigenerazione e la rivitalizzazione di questa zona strategica della Città.

Presso la stazione ferroviaria, sempre grazie al contributo ottenuto dalla Fondazione CRC - risorse relative al “Bando distruzione” - e alla co-partecipazione finanziaria del Comune, sono stati abbattuti i vecchi bassi fabbricati ferroviari che versavano in totale stato di abbandono e degrado posti tra il Memoriale della Deportazione e il percorso museale MEMO4345. Con i fondi del nuovo progetto Alcotra “Un viaggio nella meraviglia“ e di Margreen, la zona assumerà aspetto e funzionalità totalmente nuovi: polo museale-turistico e snodo di mobilità sostenibile a servizio del centro storico e con le vallate circostanti.

A seguito di una perizia effettuata da un tecnico specializzato in relazione allo stato delle alberature presenti sul sagrato del Santuario di Monserrato, è stato necessario abbattere gli alberi le cui condizioni non garantivano più la stabilità e rappresentavano un pericolo per le tante persone che ogni giorno si recano in uno dei luoghi del cuore più amati dai borgarini e dalle borgarine. Al termine della stagione invernale, si procederà alla sostituzione degli stessi con altre essenze, così da ricreare il contesto ambientale del sito.

Al Parco Grandis – zona che in estate è stata molto vissuta e apprezzata dai residenti e dai turisti – è stata realizzata una palizzata in legno dallo scultore borgarino Barba Brisiu, in sostituzione delle transenne che delimitavano parte dell’area a tutela della sicurezza dei fruitori della zona. Grazie al progetto Explora, il Parco è stato il protagonista delle attività dedicate alle giovani generazioni, con particolare attenzione alle bimbe e ai bimbi affetti da patologie invalidanti. E’ stato posizionato un bagno chimico e installati alcuni tavoli e panche, fondamentali per le attività proposte e per la socializzazione tra famiglie.

A Palazzo Bertello è stata da poco ultimata la manutenzione della pavimentazione interna del locale espositivo Expo 1 che ha riguardato la rimozione della moquette, la levigatura e la lucidatura della pavimentazione in cemento e a breve si provvederà con la posa di nuovi battiscopa metallici.

Nell’area sportiva di Via Vittorio Veneto, è stato sostituito il manto erboso sintetico del campo da calcetto, ormai giunto a fine ciclo vitale. E’ in corso di definizione l’intervento che porterà nei prossimi mesi alla sostituzione del telo di copertura di un campo da tennis coperto e alla sostituzione di parte dell’illuminazione dei campi scoperti con corpi illuminanti a LED, nell’ottica della razionalizzazione e del risparmio energetico.

Il palazzetto dello sport è stato oggetto di interventi di sostituzione di parte del controsoffitto e dell’impianto segnapunti. Sono in corso i lavori di sostituzione degli impianti delle docce a servizio degli spogliatoi dello stadio di calcio del Pedona e si procederà inoltre con i lavori relativi al locale caldaia.

In Via dei Boschi, procedono i lavori di sostituzione della staccionata in legno posta a margine della strada che porta a Beguda; per tutti rappresenta una delle più belle zone della città per fare rilassanti passeggiate immersi nella natura.

A piccoli passi, in relazione alle disponibilità finanziarie disponibili, si stanno portando avanti tutti i progetti del programma amministrativo al fine di rigenerare la Città, accrescendo la bellezza e la fruibilità dei luoghi.