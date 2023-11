Processo al gioielliere di Grinzane, la difesa: "Va assolto. Fu legittima difesa putativa"

Dopo oltre due ore e mezza di arringa difensiva il legale ferrarese Dario Bolognesi ha chiesto l’assoluzione del suo assistito Mario Roggero, il gioielliere accusato di duplice omicidio volontario e tentato nei confronti dei tre uomini che misero a segno una rapina nel suo negozio.

Una difesa, quella elaborata dall’avvocato e presentata alla Corte d’Assise astigiana, il cui cuore risiede nella legittima difesa putativa, perché, secondo il legale, il nucleo del procedimento risiederebbe proprio in questo.

“Gli amanti del calcio – ha ricordato Bolognesi – avranno senz’altro in mente che cosa accadde nel 1977. Un giocatore della Lazio, Luciano Re Cecconi, 28 anni e sposato con due figli, entrò con il terzino Pietro Ghedin nella gioielleria di un amico in via Nitti, alla Collina Fleming a Roma e, pensando di fare uno scherzo, entrò esclamando “Fermi tutti, questa è una rapina”. L’orefice gli sparò e lo uccise. Assolto per legittima difesa putativa”.

Per l’avvocato Bolognesi questo è quanto avvenuto nel pomeriggio del 28 aprile 2021 nella gioielleria di Gallo Grinzane: “Mario Roggero credeva erroneamente di stare agendo per difendere sua moglie che riteneva fosse stata sequestrata e dopo aver sentito le minacce proferite dai rapinatori nei confronti suoi e di sua moglie ha avuto ragione di pensare che questi abbiano assunto una posizione di astio nei confronti della donna e ha avuto timore che l’avessero portata via. Questa sua rappresentazione è conseguenza della situazione di fatto che stava intercorrendo in quel momento”.

Il prossimo 4 dicembre la giuria popolare della Corte d'Assise astigiana presieduta da Alberto Giannone sarà chiamata a pronunciare la sentenza di primo grado nei confronti del gioielliere.