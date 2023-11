Tetti di Dronero piange l’improvvisa morte di Marco Marino

È ancora incredula la frazione di Tetti di Dronero per l’improvvisa morte di Marco Marino, avvenuta la notte del 9 novembre a causa di un aneurisma addominale.

L’immediata corsa al pronto soccorso ed un delicatissimo intervento da parte dell’equipe esperta di medici non hanno potuto evitare quanto purtroppo è accaduto.

Di anni 69, era da tutti conosciuto come “Marcolino”, appellativo che tanto gli piaceva, lui che fin da piccolo era soprannominato così per essere il terzo e più piccolo dei figli.

Una vita semplice lo sua, contraddistinta però da una grande umanità. Ad Alba e successivamente a Cuneo, era stato un dipendente Enel: aveva lavorato dapprima come operaio e negli ultimi anni era diventato capo squadra. Dal 2011 era in pensione: ripensava sempre con gioia agli anni trascorsi e dai colleghi con grande stima ed affetto ancora oggi è ricordato.

Il signor Marino era una persona gentile, attenta ad ogni parola e gesto: “Appena ti vedeva ti veniva incontro e ti sorrideva - racconta chi lo ha conosciuto - si interessava davvero a come stavi e aveva sempre una parola di conforto e fiducia. Vedeva il bicchiere mezzo pieno, da sempre, ma non per ingenuità. Lui provava un amore profondo, un rispetto nei confronti della vita che è difficile da descrivere. Era tenace, come pochi sanno esserlo.”

Legato al suo paese, amava fare camminate in montagna e con passione si dedicava al suo orto, ai suoi amati boschi ed alla terra. Era inoltre molto religioso: la preghiera rappresentava per lui un qualcosa di davvero importante, una necessità ma anche una vicinanza, non soltanto a Dio.

E poi i gesti concreti, come quella scelta convinta fatta da molti anni di iscriversi nella lista dei donatori: ora, proprio grazie alle sue cornee, ci sarà qualcuno che avrà la possibilità di vedere.

Esemplare ed amorevole marito, padre e da pochi mesi anche nonno, il signor Marino resterà nel cuore della moglie Bruna, del figlio Fabio con Valentina e l’adorata nipotina Margherita, della figlia Elisa, della sorella Ornella, del fratello Alfonso e dei parenti tutti.

I funerali, con partenza dall’ospedale Santa Croce di Cuneo, verranno celebrati domani, sabato 11 novembre alle ore 10:30 nella Parrocchia di Tetti di Dronero. Qui, questa sera, venerdì 10 novembre, alle ore 20 verrà recitato il rosario.