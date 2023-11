I mercati delle criptovalute sono in fermento per l'emergere di una nuova tendenza: le balene stanno accumulando tre importanti asset digitali: Binance Coin (BNB), Ripple (XRP) ed Everlodge (ELDG). Sebbene ciò possa sollevare domande per alcuni, è essenziale approfondire le ragioni e le dinamiche sottostanti che guidano questo movimento. Per questo motivo, ChatGPT ha fornito alcuni chiarimenti sul perché di questa tendenza.

Partecipa alla prevendita di Everlodge e vinci una vacanza di lusso alle Maldive.

Partecipa alla prevendita di Everlodge e vinci una vacanza di lusso alle Maldive

Binance (BNB): La potenza dell'ecosistema Binance

La moneta Binance (BNB) non è estranea al mondo delle criptovalute, nota per la sua utilità all'interno dell'ecosistema di scambio Binance. Secondo ChatGPT, le balene potrebbero accumulare la criptovaluta di Binance a causa del suo crescente utilizzo e valore in varie applicazioni decentralizzate all'interno della Binance Smart Chain (BSC) e del suo potenziale di crescita futura.

Tra le recenti notizie di Binance, la piattaforma ha presentato Memecoin (MEME) come l'ultimo progetto ad essere presente sulla piattaforma di staking Binance Launchpool. Questa mossa offre ai possessori di BNB l'opportunità di guadagnare token MEME puntando i loro BNB. In seguito a questa notizia, il prezzo di Binance è balzato dai 227 dollari del 30 ottobre ai 250 dollari del 6 novembre.

Secondo ChatGPT, questo sviluppo evidenzia la versatilità e l'utilità di BNB all'interno della piattaforma Binance. Con gli esperti che prevedono un prezzo di Binance di 307,41 dollari entro dicembre 2023, sembra che BNB rimanga un asset da tenere d'occhio nel panorama delle criptovalute in continua evoluzione.

Ripple (XRP): Attira l'interesse delle balene con una nuova partnership

Secondo l'analisi di ChatGPT, Ripple (XRP) sta guadagnando l'attenzione di importanti operatori del mercato delle criptovalute. Recentemente ha fatto un altro grande annuncio. Questa volta si trattava della collaborazione con la National Bank of Georgia o NBG. Stanno lavorando a un progetto pilota chiamato Digital Lari (GEL).

Questo progetto vedrà la rinomata piattaforma CBDC di Ripple essere messa alla prova per esplorare i suoi potenziali benefici sia per il settore pubblico che per le imprese in Georgia. Il progetto pilota Digital Lari rappresenta un passo essenziale verso la modernizzazione dell'infrastruttura finanziaria tradizionale, il miglioramento dei sistemi di pagamento e, in ultima analisi, la promozione dell'innovazione finanziaria.

Dopo la notizia di Ripple XRP, il prezzo del token è salito da 0,60 dollari il 2 novembre a 0,71 dollari il 6 novembre. La fiducia nel potenziale di XRP si riflette nelle previsioni degli analisti di mercato che prevedono un'impennata del prezzo di XRP a 0,79 dollari entro dicembre 2023. ChatGPT afferma che l'esito di questa collaborazione potrebbe avere un impatto sul panorama delle criptovalute in generale.

Everlodge (ELDG): Rivoluzione immobiliare

Everlodge (ELDG) is a unique player in the market of real estate investment, as per ChatGPT. They offer a groundbreaking solution to investors wanting to buy property but are having a hard time with the price tag. Crypto whales are growing more interested too.

To clarify, Everlodge will be the first marketplace to combine NFT and timeshare tech with fractional vacation home ownership. Everlodge will achieve this by digitizing and minting high-end properties into NFTs, which are then fractionalized. Therefore, instead of needing millions to get started, anyone may invest for prices as low as $100.

Everlodge (ELDG) è un attore unico nel mercato degli investimenti immobiliari, secondo ChatGPT. Offre una soluzione innovativa agli investitori che desiderano acquistare immobili, ma che hanno difficoltà a sostenere il prezzo. Anche le criptovalute sono sempre più interessate.

Per chiarire, Everlodge sarà il primo mercato a combinare la tecnologia NFT e della multiproprietà con la proprietà di case vacanze frazionate. Everlodge otterrà questo risultato digitalizzando e coniando proprietà di alto livello in NFT, che saranno poi frazionati. Pertanto, invece di aver bisogno di milioni di dollari per iniziare, chiunque può investire con prezzi a partire da 100 dollari.

Hey, Lodgers! 🏡



Do you know? 🤔

With $ELDG, enjoy the warmth of passive income, monthly surprises, and exclusive club access.

Plus, who can resist sweet discounts?



Dive into a token that feels like home. 💙



Join the presale: https://t.co/kIufYkD05d#Presale pic.twitter.com/9yzt5hZhul

— Everlodge (@EverlodgeHQ) September 26, 2023

Man mano che le proprietà all'interno della piattaforma Everlodge aumentano di valore, i corrispondenti NFT seguono l'esempio, fornendo agli investitori un reddito passivo. Inoltre, l'ingegnoso Rewards Club di Everlodge aumenta ulteriormente le opportunità di reddito passivo. I membri del Club possono guadagnare pernottamenti gratuiti nelle proprietà della piattaforma. Se non li utilizzano, chiunque può rivenderli.

Attualmente, il progetto offre il suo token nativo ELDG a soli 0,023 dollari, in quanto si trova nella fase 6 della prevendita. Ma ChatGPT ha anche sottolineato il fatto che milioni di token sono già stati venduti, in quanto coloro che hanno acquistato in anticipo godono di un ROI del 130%. Pertanto, gli analisti di mercato restano ottimisti e prevedono un'impennata del 3.000% per ELDG dopo il lancio e la successiva quotazione nel CEX Tier-1.

Per ulteriori informazioni sulla prevendita in corso di Everlodge (ELDG), è possibile visitare il sito web o unirsi alla community qui.

Website: https://pr.everlodge.io/1lozxy

X (in precedenza Twitter): https://twitter.com/EverlodgeHQ