Il benessere invernale tra erbe officinali e scienza: i consigli di Elisa Tarasco

La stagione invernale porta con sé il temuto rischio di raffreddori e tosse.

Tuttavia, la natura offre un valido alleato per contrastare questi fastidi: le erbe officinali.

La dottoressa Elisa Tarasco è esperta chimica specializzata nelle trasformazioni delle erbe che trasforma nel suo laboratorio ai 1800 metri di Pian della Regina, a Crissolo, in provincia di Cuneo.

In questo luogo, Elisa Tarasco, con dedizione e passione, si occupa di creare trattamenti naturali utilizzando le proprietà benefiche delle piante officinali.

Il cuore del processo di produzione è l'azienda biologica "Essenza Monviso", di cui la Elisa Tarasco è fondatrice.

Questa azienda si distingue per l'utilizzo di piante e fiori raccolti scrupolosamente durante il periodo di fioritura alle pendici del Re di Pietra.

I prodotti risultanti, pensati per infusi e/o decotti, rappresentano un connubio tra la sapienza della natura e l'esperienza chimica Elisa Tarasco.

In questo contesto, l’esperta condivide preziosi consigli su come utilizzare le piante officinali per contrastare i sintomi dei raffreddori invernali, sottolineando le proprietà specifiche di ciascuna pianta impiegata.

Grazie a questa combinazione di conoscenze scientifiche e rispetto per l'ambiente, il lavoro di Elisa Tarasco offre un approccio naturale e olistico alla cura del corpo, promuovendo il benessere attraverso i rimedi naturali che provengono dalla flora locale.

"Credo fermamente nelle straordinarie proprietà curative e preventive di fiori ed erbe officinali – afferma Elisa Tarasco - La natura, con la sua ricchezza mi ispira a creare trattamenti che siano un ponte tra la saggezza della botanica e la scienza chimica, offrendo soluzioni naturali per il benessere di tutti".

Ecco le proprietà di alcuni fiori e frutti che, dopo essere raccolti per crescita spontanea, vengono essiccati da Elisa Tarasco per poi essere utilizzati in infusione.

Viola Tricolor (Viola del Pensiero)

I fiori di Viola Tricolor, conosciuti anche come Viola del Pensiero, possiedono diverse proprietà benefiche. Sono noti per la loro azione depurativa del sangue, agiscono come diuretico ed espettorante, e hanno effetti emollienti.

Sono particolarmente efficaci nel contrastare la crosta lattea e altre affezioni cutanee nei bambini. La raccolta avviene in primavera, e i fiori vengono essiccati in luoghi bui e ben ventilati. Gli infusi a base di Viola Tricolor sono consigliati per il trattamento di bronchite, tosse e sintomi da raffreddamento. Per uso esterno, possono essere impiegati come cicatrizzanti, anti-foruncolosi ed emollienti per affezioni cutanee.

Primula

La Primula Officinalis Hill è nota per le sue proprietà calmanti, diuretiche e pettorali, rendendola efficace contro influenza e bronchite. Contiene oli essenziali, flavonoidi, glucosidi, enzimi, vitamina C, saponine e sali minerali. Le foglie, i rizomi e i fiori della primula vengono raccolti in momenti specifici dell'anno e poi essiccati.

Utilizzata come decotto delle radici, la primula è indicata per la bronchite e l'asma bronchiale. Gli infusi delle foglie e dei fiori sono consigliati per insonnia, raffreddore, emicrania e come calmante.

Rosa Canina

I frutti della Rosa Canina sono noti per le loro proprietà astringenti, correttive, vermifughe, antinfiammatorie dell'apparato genito-urinario, diuretiche e rinfrescanti.

Consigliata nelle affezioni infantili come tonsilliti, rinofaringiti, otiti, tosse e raffreddore, la rosa canina è anche una fonte naturale di vitamina C.

La rosa canina possiede proprietà immunomodulanti e antinfiammatorie, utile contro le allergie. Grazie alla sua ricchezza di vitamina C, contribuisce al rafforzamento delle difese naturali, agisce come tonico per contrastare l'esaurimento e la stanchezza, facilita l'eliminazione delle tossine attraverso la diuresi, inclusi gli acidi urici responsabili di gotta e reumatismi.

