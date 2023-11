Max Allegri e la sua Juve: i tifosi dovrebbero chiedere scusa?

Alla fine è successo, ed è successo di nuovo: Max Allegri ha vinto la sua personalissima battaglia con una parte piuttosto ampia della tifoseria bianconera. La Juve, infatti, si trova seconda in classifica a soli due punti dall'Inter capolista, e vanta alcuni dati impressionanti, come le reti subite (soltanto sei, come i nerazzurri) e un bel filotto di risultati positivi. La prova del successo dell'allenatore juventino viene anche dall'improvviso silenzio dei tifosi, abituati a rivolgergli critiche particolarmente aspre su Twitter (X) e sugli altri social.

L'attuale situazione della Juventus in classifica

I bianconeri attualmente occupano il posto che gli esperti avevano tutto sommato previsto ad inizio stagione. La terza rivale per il tricolore, ovvero il Milan, ha infatti deciso di auto-escludersi andando incontro ad una serie di sconfitte clamorose, a partire da quella subita a San Siro proprio contro la Juventus di Max Allegri. Allora viene da chiedersi: perché i tifosi hanno questo profondo rancore nei confronti del coach bianconero?

Allegri e i tifosi juventini: un feeling mai nato

Non è un mistero che tra Allegri e i tifosi juventini non corra buon sangue. Non potrebbe essere altrimenti, considerando il (breve) passato di Max da allenatore milanista, il che include anche le sue dichiarazioni al fulmicotone dopo il gol non assegnato a Sulley Muntari, proprio contro la Juventus. In verità il popolo bianconero ha cercato più volte la tregua, specialmente quando la Juve vinceva, ed è ovvio che sia così: perché si passa sopra ogni cosa, se in ballo c'è l'amore per la propria squadra del cuore.

Gli ultimi anni, però, sono stati particolarmente duri e aspri per entrambe le parti. Allegri si è ritrovato fra le mani una squadra demotivata, piena di infortuni e con poco talento. Non aiuta il suo sistema di gioco, che ha i suoi pro e i suoi contro: quando funziona, la Juve diventa granitica dietro e letale davanti, ma quando non funziona dà vita a partite a dir poco noiose. E ripetiamo che i tifosi juventini, per via del passato, vorrebbero sempre vedere la propria squadra dominare in campo, a partire dal gioco espresso. E vorrebbero divertirsi: cosa che, in effetti, è accaduto rare volte negli ultimi campionati.

I tifosi dovrebbero chiedere scusa a Max Allegri?

In realtà no. Innanzitutto perché il tifoso svolge il suo lavoro, che è appunto quello di tifare. Ha tutto il diritto di manifestare le proprie critiche, se non è soddisfatto dei risultati e di ciò che vede in campo, a patto ovviamente che ciò resti entro un confine di civiltà. In secondo luogo, la Juventus di certo non brilla a livello di gioco e, si sa, quella di Torino è una piazza piuttosto esigente sotto questo punto di vista. Ma alla fine ciò che conta è la classifica, e la classifica di oggi dice che la Juve è in piena (pienissima) corsa per lo scudetto.

La conclusione? Non è una favola, e non conviene parlare di lieto fine. Allegri e tifosi continueranno a sopportarsi a vicenda, fino a quando le loro strade non si separeranno.