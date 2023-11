Perché questo è il momento migliore per investire in Bitcoin e quali le possibili alternative

Con Bitcoin (BTC) che ha recentemente superato la soglia dei 36.000 dollari per la prima volta dal maggio del 2022, molti si chiedono se questo sia il momento giusto per investire in questa criptovaluta. La risposta più semplice è: sì, questo potrebbe essere il momento migliore nella storia recente per investire in Bitcoin. E di seguito vedremo anche perché, oltre Bitcoin, questo è il momento migliore per investire in due altcoin che si ispirano proprio al re delle crypto, ovvero Bitcoin Minetrix e Bitcoin ETF token.

Uno dei principali fattori che alimenta la potenziale di crescita del Bitcoin è il prossimo halving, programmato per l’aprile del 2024. Questo evento, scolpito nel codice di Bitcoin, riduce del 50% le ricompense per i miners ogni quattro anni. Tale evento crea solitamente uno shock nell'offerta del Bitcoin e storicamente ha portato a fasi di crescita dei prezzi, noti come “bull run” (o corsa al rialzo).

Di solito, la corsa al rialzo inizia entro sei mesi dall’halving, il che significa che potremmo assistere a un'accelerazione dei prezzi del Bitcoin e del mercato in generale all’inizio dell'anno prossimo.

Un altro elemento che contribuisce all'entusiasmo attorno al Bitcoin è rappresentato dalle richieste di approvazione degli ETF Spot su Bitcoin presso la SEC (Securities and Exchange Commission) previste per il primo trimestre del 2024 al più tardi. Le principali società di gestione patrimoniale, tra cui BlackRock, Citadel e Fidelity, hanno presentato domande per questi ETF. Se approvati, ciò potrebbe portare fino a 1.000 miliardi di dollari nel mercato delle criptovalute, con ben 155 miliardi di dollari destinati direttamente alla capitalizzazione di mercato del Bitcoin.

Altri fattori che alimentano l'entusiasmo riguardo il Bitcoin provengono dall'analisi on-chain. I dati di Chainalysis indicano un aumento dell'0,9% dei possessori di Bitcoin che mantengono BTC per almeno 52 settimane. Inoltre, c'è un aumento del 48% nei nuovi possessori di Bitcoin con un blocco di massimo due settimane. Questo suggerisce una crescente fiducia nei possessori a lungo termine e un crescente interesse al dettaglio, indicando che il prossimo “bull run” potrebbe essere alle porte.

Chainalysis ha anche riferito che la quantità di Bitcoin “illiquidi” (cioè Bitcoin che non viene acquistato o venduto) ha appena registrato il suo aumento più significativo in dieci settimane, aumentando dello 0,4% nell'ultimo mese. Nel frattempo, la quantità di Bitcoin “liquidi” è diminuita del 3,4%, indicando che i possessori non stanno vendendo i propri asset. Questo può contribuire a sostenere ulteriormente l'aumento dei prezzi.

In sintesi, numerosi fattori chiave, tra cui l’halving, le richieste di approvazione degli ETF su Bitcoin e l'analisi on-chain, indicano che questo è il momento migliore per investire in Bitcoin.

Tuttavia, ci sono nuove criptovalute in fase di lancio, che stanno attirando l’attenzione degli investitori e che potrebbero esplodere proprio sulla scia di un boom della criptovaluta principale. Ecco quali sono.

Queste criptovalute mostrano un potenziale di rialzo superiore a quello del Bitcoin

Se da un lato il Bitcoin continua a dominare il panorama delle criptovalute, ci sono alcune alternative che stanno attirando l'attenzione degli investitori. Due di queste alternative che meritano una considerazione speciale sono Bitcoin Minetrix e Bitcoin ETF Token.

Bitcoin Minetrix è un progetto che sta rivoluzionando il settore del mining di Bitcoin. Ciò che lo distingue è il suo meccanismo Stake-to-Mine, che consente agli utenti di estrarre Bitcoin bloccando i token BTCMTX sulla sua piattaforma basata su Ethereum.

Questo elimina la necessità di avere hardware costoso e competenze tecniche specializzate per condurre operazioni di mining. Gli utenti possono iniziare a minare Bitcoin con un semplice portafoglio compatibile con Ethereum, come MetaMask, e i token BTCMTX.

Inoltre, l'attrattiva delle ricompense passive ha portato la raccolta fondi a superare già i 3,7 milioni di dollari in poche settimane dal lancio. Questo progetto offre un modo innovativo per partecipare all'estrazione di Bitcoin, rendendolo accessibile a una vasta gamma di investitori.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN MINETRIX

Dall'altra parte, Bitcoin ETF Token è un progetto che sta guadagnando rapidamente popolarità, sebbene sia ancora in una fase iniziale. La prevendita lanciata appena da pochi giorni, ha già superato i 100 mila dollari raccolti.

Una caratteristica unica di BTCETF è la sua promessa di “bruciare” il 5% della sua fornitura totale in corrispondenza di cinque diversi traguardi chiave raggiunti degli ETF su Bitcoin una volta che saranno approvati.

Questo meccanismo potrebbe portare a notevoli aumenti dei prezzi quando l'entusiasmo per gli ETF sarà al massimo. Con il crescente interesse per gli ETF su Bitcoin e quello attorno a questo progetto, BTCETF potrebbe offrire un notevole potenziale per gli investitori.

SCOPRI DI PIÙ SU BITCOIN ETF TOKEN