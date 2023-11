Fossano: ultimi preparativi per la 43esima edizione della Mostra Nazionale dei Bovini di razza Piemontese

Fervono gli ultimi preparativi per la Prima fossanese della Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese alla sua 43esima edizione, un evento che l’amministrazione fossanese ha voluto fortemente e ottenuto, nonostante, dopo la certezza che il capoluogo Cuneo non l’avrebbe ospitato, le candidature autorevoli fossero diverse.

Piazza Dompè sarà dedicata al grande evento in questo fine settimana a partire da oggi, venerdì 10 novembre e fino a domenica 12, con l'esposizione, negli spazi che annualmente ospitano la Fiera del Vitello Grasso, di poco meno di centocinquanta capi in concorso, appartenenti a ventidue diversi produttori.

La programmazione inizia dal venerdì sera con lo street food e una serata musicale “giovane”, mentre il giorno clou sarà il sabato, quando, dopo l'imperdibile inaugurazione delle ore 10, a partire dalle ore 11 è prevista, in collaborazione con ANaBoRaPi, Coldiretti Cuneo e ARA Piemonte, l'importante Tavola Rotonda "La carne di razza piemontese per la tavola e per la salute" moderata dal giornalista e critico enogastronomico milanese Edoardo Raspelli, volto noto della tv e celebre firma della carta stampata. L'evento parte dall'assunto: "E' giusto dire che la carne rossa fa male? No. Dipende dalla quantità, dalla cottura, dalla percentuale di grasso...".