Parte lunedì 13 novembre una lotteria a Barge e nei 5 paesi del Distretto del Commercio 'La Via delle 5 Terre da scoprire' per incentivare gli acquisti natalizi

Da lunedì 13 novembre nei negozi di Barge, Bagnolo Piemonte, Cavour, Villafranca Piemonte e Vigone, saranno distribuiti in omaggio a tutti coloro che faranno acquisti nei negozi aderenti i biglietti della lotteria.

L’iniziativa è nata nell’ambito del Distretto del commercio ‘La Via delle 5 Terre da scoprire’ che vede riuniti i due paesi della provincia di Cuneo con i tre confinanti della provincia di Torino.

Ricchi i premi in palio: il primo è un’auto Fiat Panda ibrida, il secondo una bici elettrica a pedalata assistita, il terzo e il quarto un televisore, il quinto, sesto e settimo premio un prosciutto crudo di Cuneo.

I premi sono stati tutti acquistati in attività, presenti nei cinque Comuni, dalla Pro loco di Barge, tramite i fondi del Distretto.

Il consorzio è stato fondato nel 2021 con l'obiettivo di rivitalizzare, attraverso la collaborazione delle cinque amministrazioni comunali e delle associazioni locali per sostenere le attività commerciali e produttive.

Attraverso la sinergia tra le cinque amministrazioni comunali e le associazioni locali, si mira a valorizzare le offerte turistiche, culturali, naturali ed enogastronomiche del territorio.

Tra i progetti vi è appunto la realizzazione della Lotteria del Distretto, che vede il coinvolgimento degli esercenti dei cinque centri nella distribuzione dei biglietti.

“Abbiamo l'intenzione di promuovere gli acquisti nei nostri centri – spiega l’assessore di Barge, con delega al Commercio Silvio Coero Borga - non solo durante gli eventi, ma per tutto l'anno, con un particolare focus nel periodo natalizio. Incoraggiamo a rinunciare agli acquisti online e a privilegiare i prodotti locali, contribuendo così a sostenere le attività commerciali della nostra comunità.

I commercianti avranno l'opportunità di procurarsi i biglietti dal Distretto al costo di 50 euro per ogni lotto da 100 biglietti.

Stimiamo - sostiene Coero Borga - la distribuzione di un massimo di 75 mila biglietti, equamente suddivisi tra i vari comuni. Questi biglietti saranno successivamente offerti gratuitamente dai negozi partecipanti ai clienti, ciascuno in base a un importo minimo vincolato all'acquisto del proprio articolo in vendita”.

I biglietti della lotteria saranno disponibili i tutti in negozi del Distretto da lunedì 13 novembre al 31 dicembre, fino a esaurimento scorte.

A Barge l’estrazione finale è prevista per domenica 7 gennaio in piazza Garibaldi e in diretta Facebook per chi non potrà partecipare.

Intanto il paese dell’Infernotto pensa già all’organizzazione dei mercatini di Natale dell’8 dicembre quando si accenderanno le luci natalizie e, per gli amanti dei giochi dei mattoncini da costruzione, ci sarà per la prima volta, la possibilità di visitare la ‘Barge bricks expo’ con l’esposizione di opere realizzate con i Lego.