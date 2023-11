Scrittorincittà, già da record l'edizione dei 25 anni: in meno di un giorno venduti 10.000 biglietti

Cresce l’attesa per la 25^ edizione di Scrittorincittà, in programma a Cuneo dal 15 al 19 novembre. Nel primo giorno in cui è stata attivata la prevendita - ieri, giovedì 9 novembre- sono stati venduti 9.992 biglietti, di cui 1.723 nei primi 5 minuti (tra le ore 13.00 e le 13.05). Dopo i primi 30 minuti sono stati invece 5.869 i biglietti venduti.

Un risultato superiore alle aspettative e che conferma, oltre all’affezione del pubblico nei confronti del festival letterario, l’efficienza e l’efficacia della nuova piattaforma “Clappit”, accessibile dal sito internet ufficiale della manifestazione (www.scrittorincittà.it).

«In tutti questi anni – commentano l’assessora alla Cultura del Comune di Cuneo Cristina Clerico e l’assessore all’Innovazione Andrea Girard - la critica più persistente sul nostro festival ha riguardato l’inadeguatezza del sistema di biglietteria on line, che evidentemente non era in grado di sostenere una macchina complessa come scrittorincittà. Per questo abbiamo deciso di sostituirla con un sistema più adatto. I mesi successivi alla chiusura dell’ edizione 2022 sono quindi stati dedicati ad un’attenta analisi delle opzioni presenti sul mercato, che hanno portato a scegliere la piattaforma “Clappit”, biglietteria che gestisce anche il Festivaletteratura di Mantova, che garantiva qualità e l’affidabilità del servizio. Dopo i risultati di ieri possiamo dire che è stata una scelta saggia. I dati ci dicono inoltre quanto il nostro festival letterario sia apprezzato e amato, cosa che ci spinge a cercare di migliorarlo sempre».

Informazioni pratiche per l'acquisto online Una volta effettuato l’acquisto su “Clappit” si riceveranno i biglietti via mail in formato pdf. Questi dovranno essere esibiti all’ingresso in sala (stampati o sulla schermata di un dispositivo elettronico). Per l’acquisto dei ticket possono essere utilizzate anche Carta docenti e 18app, valide solo per gli acquisti personali. È previsto il rimborso dei biglietti già acquistati solo in caso di annullamento dell’evento.

Per problemi di natura tecnica è possibile contattare l’assistenza, dal lunedì al venerdì, ore 9-13/14-18, al numero 0236/522969. Al di fuori di questi orari all'indirizzo mail cs@clappit.com.

