"Le Alpi del Mare nel nuovo contesto dell’Europa delle Regioni": un incontro a Vicoforte

"Le Alpi del Mare nel nuovo contesto dell’Europa delle Regioni". E’ il titolo del convegno in programma per domani, sabato 11 novembre, a Vicoforte per iniziativa delle delegazioni di Cuneo e Torino di "50&Più", il sistema associativo e di servizi rivolti agli over 50 nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

"Le Alpi e il Mediterraneo – spiegano gli organizzatori – sono da sempre le icone che caratterizzano la nostra magica terra che noi vogliamo chiamare 'le Alpi del Mare'. Rimettere insieme la storia passata e guardare al futuro come Jacques Delors prevedeva nel disegnare l'Europa delle Regioni per la quale lavorare insieme con impegno e passione. La politica, le Camere di Commercio, le associazioni di rappresentanza, i Rotary da tempo credono che il dibattito su questo tema sia sempre più utile per costruire l'Europa del futuro nella quale tutti noi crediamo. Vorremmo che anche la nostra voce potesse portare un contributo al dibattito ed è per questo che abbiamo organizzato una giornata di studio e consapevolezza della grande sfida insieme agli amici della Liguria, della Valle d’Aosta e della vicina Francia".

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 9.30. Alle 10 è prevista la messa nella basilica del santuario di Vicoforte, seguita alle 10.45 dalla visita guidata alla basilica con la cupola ellittica più grande del mondo.

Alle 11.15 il ritrovo presso il centro congressi "Casa Regina Montis Regalis", dove l’incontro prenderà il via alle 11.30 coi saluti istituzionali del presidente dell’Unione Regionale Piemonte "50&Più" Giancarlo Quaranta, di Ferruccio Dardanello, Enrico Lupi e Gilbert Stellardo, nella loro qualità di soci fondatori Eurocin Geie-Le Alpi del Mare. A seguire la proiezione del video "L’Euroregione delle Alpi del Mare".

A seguire gli interventi dei relatori, moderati dalla giornalista Daniela Bianco. Interverranno Claudia Barello, responsabile ufficio progetti Pnrr-Cciaa di Cuneo, tratterà il tema "La cooperazione transfrontaliera e le risorse comunitarie a disposizione"; l’avvocato Paolo Bertolino, segretario generale AlpMed e Unioncamere Piemonte interverrà su "L’Euroregione Alpmed".

A seguire il dibattito e le conclusioni. Alle 13.30 il pranzo presso il ristorante Casa Regina Montis Regalis-La Tavola del Chiostro (gradita la prenotazione, Mara-Ilenia 0171/604198/604199 - mail enasco.cn@enasco.it).