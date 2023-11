Paolo Giraudo lascia il consiglio comunale di Borgo per candidarsi sindaco a Roccavione

Avvicendamento all’opposizione in consiglio comunale a Borgo San Dalmazzo. Il consigliere di minoranza Paolo Giraudo, capolista del gruppo "Realizziamo Insieme" ha rassegnato le sue dimissioni. Lo ha fatto per dedicarsi a tempo pieno ad un ambizioso progetto nel vicino territorio di Roccavione, suo paese di origine.

“Vivo a Borgo San Dalmazzo - spiega Giraudo - ma Roccavione è il paese in cui sono cresciuto e in cui vive una gran parte della mia famiglia, e quindi sento di dovermi impegnare per cambiare qualcosa, adesso che dopo anni di immobilismo è finalmente possibile”.

E continua: “Ho visto una progressiva trasformazione di Roccavione, e non in senso positivo. Quello che era un paese vivace, con molte attività commerciali, giovani, famiglie, si è trasformato in un dormitorio, triste, carente di servizi, e anche con alcuni gravi problemi legati alla sicurezza”.

Il progetto di Paolo Giraudo è la presentazione di una lista, in gran parte già definita, che racchiuda tutte le anime del paese, sia in termini di età che di ruoli. “L’elemento fondamentale - conclude - è che stiamo creando un gruppo di persone con a cuore il futuro di Roccavione, convinte che per avere successo e riprenderci il paese che vogliamo, sia necessario un taglio netto con il passato che porti una ventata di novità”.

Al suo posto entra l'avvocato Luisa Agricola, campionessa di preferenze della lista Realizziamo Insieme. Agricola era già stata assessore alla Cultura nella Giunta Beretta, in conseguenza delle dimissioni di Roberta Robbione, che oggi è sindaca della città.