Ad Alba si presenta il progetto "Benedetto sia il luogo!"

Lunedì 20 novembre alle ore 12.00 presso la Biblioteca del Liceo Classico Gallizio in Via Teobaldo Calissano 8 ad Alba avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del progetto “Benedetto sia il luogo!”

L’iniziativa realizzata dall’Associazione culturale Noesis, l’associazione Ma.ter il laboratorio di drammaturgia del Liceo Classico ed Artistico Gallizio con il supporto del Prof. Amedeo Manuello Bertetto del Politecnico di Torino si avvale del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, del patrocinio del Ministero della Cultura e del sostegno del Comune di Alba.

Saranno presenti il Prof. Roberto Buongarzone Dirigente Scolastico del Liceo classico ed artistico Pinot Gallizio, la Prof.ssa Stefania Borgogno, regista, la Prof. Enrica Cravanzola, coordinatrice didattica del progetto, la Dott.ssa Manuela Lamberti, Presidente Noesis, Yulia Shevchenko direttore Aristè branding & Marketing, il Prof. Amedeo Manuello Bertetto, direttore scientifico Noesis.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo in collaborazione con il Politecnico di Torino in cui gli studenti confrontandosi con la tecnica dell’ologramma allestiranno la performance teatrale “NON” che andrà in scena l’undici di dicembre al Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba. Una nuova drammaturgia sperimentale che vede l'ologramma su rotore parte integrante dello spettacolo, non solo come elemento scenografico, ma anche e soprattutto come strumento attoriale.

L’obiettivo è di alfabetizzare all’utilizzo dell’ologramma gli studenti che parteciperanno al progetto; coinvolgendoli sul piano creativo dando loro l’opportunità di esprimere il loro potenziale, sperimentandosi attraverso la narrazione teatrale.

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino si affronterà il tema del luogo non luogo, così affine al contenuto stesso della cultura digitale, intesa come spazio non spazio dove si creano relazioni che travalicano il concetto di spazio fisico.

Il progetto si inserisce nel Festival di cultura digitale: “Digito Cultura” ed è in fase di produzione.