KDK di Cuneo presente alla “Gara di Autunno” di judo a Vaccheria

La palestra Buyukan di Vaccheria (Alba), si è trasformata in un campo di sfide e di crescita per giovani atleti di talento durante la "Gara di Autunno" di Judo tenutasi la scorsa domenica 5 novembre. Un evento che ha coinvolto i partecipanti nelle categorie di bambini, fanciulli, ragazzi ed esordienti A, dimostrando il fervore e l'impegno delle società sportive KDK di Cuneo, Judo Cuneo e Buyukan.

La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani talenti nati negli anni dal 2016 al 2011, creando una vivace atmosfera di competizione e condivisione. I bambini nati nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 hanno dato il via alla giornata, seguiti dai fanciulli del 2014 e 2015, dai ragazzi del 2012 e 2013, fino agli esordienti A del 2011.

L'evento non è stato solo una competizione, ma anche un'occasione per i giovani judoka di apprendere, crescere e consolidare le loro abilità nel rispetto dei valori fondamentali del Judo, come la disciplina, il rispetto e la perseveranza.

L'entusiasmo dei partecipanti, dei loro genitori e degli appassionati ha reso la Gara di Autunno un successo, evidenziando il ruolo fondamentale dello sport nel promuovere la salute, lo spirito di squadra e il senso di realizzazione personale.

Grazie alla dedizione delle società sportive coinvolte, l'evento ha sottolineato l'importanza di creare opportunità per i giovani di esprimere la propria passione per lo sport e di sviluppare valori che li accompagneranno nella loro crescita personale.

Ecco i risultati dei giovani atleti della KDK di Cuneo.

1° posto: Emma Ambrogio, Gabriel Giuliano, Mia El Kassas, Antonia Tankoczi, Savio Minnicino, Enrico Versiero, Maddalena Bassi

2° posto: Matias Andrici, Filip A. Crucianu, Gioele Sangari, Aurora Dell’Aquila, Achille Bonito

3° posto: Matteo Giuliano, Giacomo Di Nicuolo, Nicole M. Merlo, Cristian Giuliano, Lorenzo Demaria