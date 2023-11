Sabato si corre la seconda edizione della FastCôni

Sabato 11 novembre a Cuneo si corre la 2^ edizione della FastCôni, manifestazione organizzata da Il Podio in collaborazione con Fidal Cuneo, preludio alla camminata non competitiva in programma domenica.

Dopo il ritrovo alle 14,30 il Piazza Galimberti alle ore 15 partirà la gara di 6 km per le categorie femminile e maschile over 60; alle 16 via alla prova di 8 km.

Premiazioni alle 18 in Piazza Galimberti.

Circa 150 gli iscritti tra cui FIDAL rimarca la presenza di Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo), vincitore della Applerun del 1 novembre scorso, Manuel Solavaggione e Gessica Peyracchia (Pod. Valle Varaita), Amorin Gerbeti (Atl. Saluzzo).