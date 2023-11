Volley maschile Serie C: VBC Mondovì nella tana del Pavic Romagnano per la seconda di campionato

Nella seconda giornata di andata del Campionato di Serie C maschile il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio sarà impegnato sabato alle ore 21 a Romagnano Sesia contro il Pavic Romagnano.

L’ esito della prima giornata di campionato è stato completamente differente per le due compagini: infatti i monregalesi hanno piegato in casa il Valsusa con un netto 3-0, mentre il Pavic Romagnano è stato superato per 3-1 dal Chieri.“

"L’ aver iniziato il campionato conquistando i 3 punti – asserisce coach Massimo Bovolo – è stato sicuramente molto positivo, ma ora dobbiamo continuare su questa strada, anche se siamo attesi da una trasferta molto impegnativa e ricca di insidie. Complessivamente contro il Valsusa abbiamo giocato su livelli più che discreti, ma sappiamo che possiamo migliorare e crescere parecchio. Ovviamente puntiamo a conquistare un altro successo pieno, che, unito al fatto che sarebbe ottenuto in trasferta, costituirebbe un’ ulteriore carica sia sotto l’ aspetto del morale del gruppo che della classifica e che ci permetterebbe di continuare con serenità e maggior convinzione il nostro percorso di crescita tecnico e tattico. Onde evitare complicazioni e trappole dovremo essere bravi nell’ approccio della partita ed imporre il nostro ritmo sin dall’ avvio, senza limitarci ad attendere gli errori avversari.”

Per i monregalesi, che dovranno fare molta attenzione alla voglia di ben figurare e di riscatto dei ragazzi del Pavic Romagnano, sarà molto importante continuare nel processo di crescita del gioco e riuscire ad avere la necessaria lucidità nelle fasi più importanti e delicate dei singoli set.