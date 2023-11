Honda Olivero S.Bernardo ospite dello stand Honda a EICMA

Già molto affollati dal primo mattino di ieri (giovedì 11 novembre) gli stand di Fiera Milano a Rho, dove fino a domenica 12 novembre si celebra l’ottantesima Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote. Più di 700 gli espositori diretti, oltre 2.000 i marchi presenti all’interno degli otto padiglioni.

Tra le grandi novità di quest’anno l’EICMA Esports Arena. Per la prima volta il mondo del gaming sbarca alla kermesse meneghina con suo un contenitore dedicato, dove i visitatori che potranno giocare, incontrare VIP, influencer e piloti di caratura internazionale. Un’altra anteprima assoluta è l’area YUM, uno spazio espositivo interamente dedicato alla mobilità urbana, alle istituzioni e alla start-up più innovative del settore, dove è anche possibile assistere ad un ricco palinsesto di incontri divulgativi sui temi relativi alla sicurezza stradale e alle nuove tendenze del settore.

Domenica 12 novembre saranno presenti anche le ragazze del Cuneo Granda Volley Honda Olivero S.Bernardo che animeranno lo stand di Honda. Noemi Signorile e compagne saranno a disposizione del pubblico per autografi ed interviste di rientro alla trasferta di Trento.

"Siamo orgogliosi di poter partecipare con la nostra squadra alla più importante fiera a livello mondiale per le due ruote – dichiara Patrizio Bianco, Presidente della Cuneo Granda Volley Honda Olivero S.Bernardo – appena abbiamo ricevuto l’invito da parte di Honda Motor Europe Italia abbiamo risposto con entusiasmo. Questa partnership ci permette di entrare in contatto con realtà sportive diverse dalla nostra e di far così conoscere ad un pubblico sempre più vasto la nostra realtà e il nostro sport."

La Honda si presenta a Eicma 2023 carica di novità, tra modelli completamente nuovi e aggiornamenti, fra cui la nuova CB1000 Hornet. Honda sarà presente a EICMA 2023, Padiglione 13P - Stand G79.