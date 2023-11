Questa sera (ore 21) ritorna “Time Out”; Ospiti Chiara “Kiki” Ghibaudo e la presidente della Lpm Bam Mondovì Alessandra Fissolo

Questa sera, alle ore 21, nuovo appuntamento con “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2, ideato e prodotto dal Gruppo editoriale More News. Titolo della quinta puntata: “Tanti auguri Presidente”.

Il motivo di questo titolo è piuttosto semplice: l’ospite in studio sarà la presidente della Lpm Bam Mondovì Alessandra Fissolo, che in questi giorni ha festeggiato il suo compleanno, ma anche il decimo anniversario della sua presidenza in capo alla Lpm. In collegamento, invece, ci sarà la palleggiatrice della Omag San Giovanni in Marignano Chiara “Kiki” Ghibaudo.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste con protagoniste Sofia Rebora (Futura Busto Arsizio), Benedetta Sartori (Uyba Busto Arsizio), Michele Marchiaro (Pinerolo), Indre Sorokaite (Pinerolo), Anna Adelusi (Cuneo), Veronica Allasia (Lpm Bam Mondovì), Alessia Marengo (Lpm).

Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.