Volley maschile A3: Savigliano, con Bologna la prima sfida d’alta classifica

Dopo aver trovato i primi punti in trasferta con la vittoria al tie-break in terra sarda contro il Sarlux Sarroch, giocherà ancora lontano dal campo amico il Monge-Gerbaudo Savigliano, che, domenica 12 novembre alle ore 18, renderà visita alla Geetit Bologna per la sesta giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Una rivale arcigna, vera regina dei tie-break. Questo è, in poche parole, il Geetit Bologna. Otto punti come i biancoblu di Simeon, i ragazzi di coach Marzola hanno però disputato una gara in più dei piemontesi. Tre numeri meglio di altri raccontano il loro inizio di stagione: sono la squadra con il maggior numero di set disputati, 23, frutto di ben cinque partite su sei chiuse al tie-break, e sono anche secondi nella speciale classifica dei set vinti fin qui, 12 contro i 15 della capolista San Donà di Piave. Proprio alla prima della classe hanno strappato un punto in trasferta nell’ultimo weekend, al termine di una partita infinita. Nel complesso, gli emiliani hanno ottenuto due vittorie, di cui una al quinto set, e tre sconfitte, sempre per 3-2, pagando solo qualche imprecisione nel finale. Insomma, una squadra mai doma, con un importante potenziale offensivo. Occhio, soprattutto, al reparto bande, con Sacripanti top scorer in Veneto con 27 punti e Baciocco autore di 16 realizzazioni. Sarà un bell’incrocio con il tandem Van de Kamp-Galaverna.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. In casa saviglianese, tirato il fiato dopo il volo in Sardegna, c’è voglia di trovare il bis fuori casa, prima di ritornare tra le mura amiche. La gara, però, non sarà facile, come spiega il centrale Lorenzo “Lollo” Rainero: “Affrontiamo una squadra forte, che ha fatto della continuità il suo punto di forza. I risultati che hanno ottenuto fin qui dimostrano che sono un gruppo difficile da battere e che sa restare in partita fino all’ultimo. Noi? Sicuramente il successo di Sarroch ci ha dato fiducia, ma sappiamo di dover lavorare ancora tanto per poter restare in queste zone di classifica”.

I precedenti. 3-1. È questo il bilancio storico in favore del Monge-Gerbaudo Savigliano, che ha fatto pendere l’ago dei precedenti a proprio favore grazie ai due successi ottenuti lo scorso anno, mentre nel 2021/22 le due compagini ottennero una vittoria a testa. L’ultimo incrocio si disputò proprio in terra emiliana. Il risultato? Manco a dirlo, si dovette ricorrere al tie-break, vinto in quell’occasione da Savigliano.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, la partita tra Geetit Bologna e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 12 novembre al Palasavena di San Lazzaro di Savena.