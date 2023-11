Continua la mostra “Scorci di Martiniana Po” dedicata a Livio Bianco nella Chiesa della Confraternita dei Disciplinati

Prosegue oggi, sabato 11 novembre, con l’apertura alle 15, la mostra “Scorci di Martiniana Po” dedicata al pittore Livio Bianco nella chiesa Confraternita dei Disciplinati.

Livio Bianco, oggi 89enne, originario di Martiniana ha disegnato centinaia di angoli del paese della bassa valle Po in piccoli quadretti con case, cappelle, riprodotte in ogni minimo particolare. Molti luoghi sono ormai completamente irriconoscibili e grazie alle sue opere è possibile rivederli, riviverli e ricordarli.

Grande la partecipazione di pubblico all’inaugurazione di domenica scorsa, aperta con il concerto delle giovani musiciste di 17 e 14 anni, Imelde e Matilde Ghione che, con le loro note, hanno offerto emozioni poetiche uniche attraverso il suono dell'arpa e del flauto traverso, esplorando un repertorio sia classico che sacro.

Erano presenti anche il sindaco Valderico Berardo con il vice Bruno Berardo e l’assessore Danilo Nasi, assieme ad alcuni amministratori della valle Po e al parroco don Remigio Luciano.

La mostra è stata organizzata dall’associazione culturale “Giovanni ‘Netu’ Borgna” che si è appena costituita ed è al suo primo evento, ma già sta pensando di realizzarne altri per il periodo delle feste natalizie e la prossima primavera

Ne fanno parte: Elia Carletto presidente, Nadia Barra vicepresidente, Lucia Cerutti segretaria, e i soci fondatori Marco Palmero, Giacomino Galliano e Severino Scarazini.

“Siamo estremamente contenti per la notevole partecipazione di pubblico all’inaugurazione – afferma con soddisfazione il presidente Elia Carletto – i quadri di Livio Bianco hanno rievocato in molti visitatori, soprattutto gli anziani, luoghi del nostro paese che sono stati trasformati o non esistono più.

Per i prossimi mesi il nostro sodalizio si propone di realizzare un programma ricco, focalizzato soprattutto sulla stagione primaverile. Inoltre, è aperta la possibilità di aderire tramite tessera per coloro che intendono sostenere l'associazione e promuovere i propri eventi sul territorio”.

Il sindaco di Martiniana Valderico Berardo: “Le associazioni sono passate da una a sei, dal 2021 ad oggi, con la nostra amministrazione. Crediamo nell’associazionismo perché aggrega le persone per realizzare degli obiettivi lavorando assieme.

I sodalizi di volontari rendono vivo il paese realizzando delle manifestazioni, che fanno conoscere Martiniana anche fuori dai confini comunali, attirando così molti turisti”.

L’esposizione sarà visitabile fino all’8 dicembre, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 e la domenica tutto il giorno dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19).