Conto alla rovescia, domenica 12 novembre l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba per superare i suoi record

Poche ore e la solidarietà, l'eccellenza enogastronomica, i grandi ospiti e un po' di spettacolo uniranno idealmente Grinzane Cavour, Hong Kong, Singapore, Vienna e Francoforte: domenica 12 novembre è, infatti, il giorno della tradizionale Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. Anche quest’anno, i lotti più pregiati del Tuber magnatum Pico andranno all’incanto – in abbinamento ai grandi formati dei vini dei produttori aderenti al Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – in occasione della 24ª edizione dell’Asta.

Tanti gli ospiti attesi con Andrea Bosca, attore e regista già testimonial all’Asta dello scorso anno, sarà presente Anna Foglietta, attrice teatrale televisiva e cinematografica eclettica, già madrina della 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Molto interesse è riservato a Vittoria Belvedere, modella e attrice italiana di grande successo, sul piccolo e sul grande schermo.

Ma non saranno le uniche personalità legate al mondo del calcio e dello sport che presenzieranno all’Asta: parteciperanno infatti Alessandro Buongiorno, capitano e bandiera del Torino, e Clara Mondonico, figlia dell’indimenticato allenatore di Torino, Atalanta e Fiorentina, Emiliano Mondonico, scomparso nel 2018 al quale ha deciso di dedicare una Associazione per portare avanti i valori di lealtà e impegno attraverso lo sport.

L'evento sarà presentato dalla conduttrice televisiva Caterina Balivo, affiancata dal giornalista e curatore gastronomico Paolo Vizzari: a spalleggiare i banditori dell’Asta, le simpatiche incursioni dell’istrionico Enzo Iacchetti.

L’importo raccolto all’Asta presso il Castello di Grinzane Cavour sarà devoluto per il sostegno a iniziative di assoluto valore caritativo, tra le quali la Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus, la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, e il progetto Every Child Is My Child Onlus, nata per garantire un futuro ai bambini colpiti dalla guerra.

L'obiettivo è quello di superare l'anno scorso, quando il lotto finale composto da due trifole, una da 700 grammi e una da 250 grammi – è volato a Hong Kong per la cifra da record di 1,5 milioni di dollari hongkonghesi, corrispondenti a 184.000 euro.