Il 118 regionale è dovuto intervenire per diversi interventi seri. L'ultimo, a causa di un unvestimento di un ciclista a Dronero: l'uomo è stato ricoverato in grave condizioni (in codice rosso) al Santa Croce di Cuneo.

Nel pomeriggio si era verificato un incidente sul lavoro a Torre San Giorgio, in via Scarnafigi. A risultare ferito gravemente è un 43enne, L.G, precipitato da un tetto. L'uomo è stato trasportato in codice rosso a Cuneo.