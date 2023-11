Alba si mobilita con tanti eventi nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Attraverso l’assessorato e della Consulta comunale per le Pari Opportunità, la città di Alba aderisce alla Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne e propone numerosi eventi il 24 e il 25 novembre.

“Alba Say No - Zonta Says No”

Venerdì 24 novembre 2023 a partire dalle ore 10:30, studenti e studentesse degli istituti scolastici superiori si raduneranno in piazza Michele Ferrero per dar vita ad un corteo, lungo via Vittorio Emanuele fino a piazza Risorgimento, che porterà un messaggio di speranza e richiamo all'azione.

L'evento, organizzato da Zonta Club Alba Langhe e Roero, è un grido di solidarietà, un invito al cambiamento, un'onda di giovani voci che si alza per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

Si alterneranno esibizioni live e momenti teatrali a cura delle associazioni Be Street e Albatros e del Coro del Liceo Musicale "Da Vinci". La giornata segnerà anche l'avvio di una campagna di comunicazione sui social grazie all'associazione Gen Z.

“No alla violenza, si all'equità. Donne e uomini in movimento”.

La Consulta comunale per le Pari Opportunità, coordina le iniziative albesi nella giornata dichiarata dalle Nazioni Unite e conduce un evento che si snoderà dal 25 novembre al 10 dicembre 2023. Personaggi del mondo dello sport, dell'arte, della cultura, della medicina, porteranno la loro esperienza sul tema della violenza e dell'equità con video interviste che verranno pubblicate sui canali social della Città di Alba.

“Voce al silenzio. Indagini sulla violenza di genere”

Sabato 25 novembre 2023, alle ore ore 16:00, nella sala Riolfo, l’Associazione “In.differenti” dialoga con: Donatella Masia, Magistrato presso la Procura del Tribunale di Asti; Silvia Calzolaro, Avvocato e Vicepresidente della fondazione FIDAPA; Marco Bertoluzzo, Criminologo e Direttore del Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero; Adonella Fiorito, Presidente di Mai+Sole; Giuseppe Santoro, Capitano dell’Arma dei Carabinieri; Giulia Viale, Maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri e con la testimonianza di Alessandra B.

A cura di: In.differenti, il peso vivo della storia; Mai + Sole, centro antiviolenza donna; Fondazione Ugo Cerrato Alba; Consulta comunale delle Famiglie di Alba e Consulta comunale per le Pari Opportunità.

Installazione permanente

Il giardino “Maestri del Lavoro” in corso Piave, tra via d’Azeglio e via Menotti, sarà sede dell’installazione dell’Associazione Non Una di Meno di Alba. Una serie di pañuelos di colore fucsia (ritaglio triangolare di stoffa) saranno appesi in numero corrispondente a quante sono le vittime di femminicidio. Pannelli esplicativi tradotti in lingue differenti spiegheranno l’opera con l'obiettivo di accompagnare giovani e adolescenti ad una maggior consapevolezza sulle dinamiche della violenza e favorire un percorso di prevenzione tramite la conoscenza. Questa installazione pone l’attenzione sulle relazioni LGBTQIA+ e fa emergere e parlare sulle dinamiche malsane anche all'interno delle relazioni Queer.

L’assessore alle Pari Opportunità Carlotta Boffa, invitando a partecipare alle iniziative promosse, dice: "Rinnovo il mio ringraziamento a tutte le persone, gli enti e le associazioni, che si impegnano instancabilmente per aiutare le donne vittime di violenza, proteggerle e sostenerle. Parlo di un impegno continuo e di una presenza volontaria e silenziosa che, spesso, non conosce orari, per non far mancare mai quell’appoggio che può cambiare o addirittura salvare una vita. La Giornata che celebriamo in Città è solo la piccola punta di un iceberg di solidarietà, ma è un momento che vogliamo restituire alla cittadinanza per non far calare l’attenzione su queste tematiche e perché la nostra missione è quella di diffondere una cultura del rispetto".