Salute riproduttiva e preservazione della fertilità: un incontro sul tema

Suggellare l’amore di coppia, il prendersi cura di un altro essere umano, crescerlo e assumersene la responsabilità, trasmettere i propri valori, realizzare la propria identità: il desiderio di avere un figlio è un sentimento forte, e oggi, molto più che in passato, scaturisce da una decisione personale e consapevole.

Oggi l’età della progettualità procreativa si è spostata in avanti nel tempo, per fattori di tipo socioculturale, situazione economica, occupazionale.. e nella maggioranza dei casi un figlio viene cercato e voluto in un determinato tempo, ma quando arriva il momento ‘’giusto’’ a volte, purtroppo, questo desiderio non si realizza, e la ricerca di una gravidanza può diventare un percorso lungo e faticoso. L’età avanzata della donna, ma anche in parte per l’uomo, deve essere un campanello di allarme per i rischi che ne possono derivare, sia per un deterioramento genetico dei gameti, sia per cambiamenti degli stili di vita delle coppie e per una maggior presenza di patologie che con l’avanzare dell’età possono presentarsi. La realtà dei fatti rivela che un’elevata percentuale di persone si trova a dover affrontare problemi di infertilità, che, in alcuni casi, nascono dall’assenza di attenzione per la propria salute riproduttiva e dalla scarsa consapevolezza dei fattori di rischio da evitare fin da adolescenti.

La fertilità è un bene da tutelare e preservare sin dall’infanzia! Banali infezioni, se trascurate, possono comportare conseguenze negative a lungo termine sulla fertilità. Anche il fumo, l’alcol, le sostanze stupefacenti, l’obesità o l’eccessiva magrezza, la sedentarietà o l’eccessiva attività fisica sono i principali fattori di rischio capaci di influenzare negativamente la salute sessuale e riproduttiva di un individuo.

Mentre sempre più donne ritardano la maternità, il congelamento degli ovuli sta diventando una pratica diffusa. Con il Social Freezing le donne possono vivere una nuova libertà: crioconservando i propri gameti possono preservare in modo programmato la propria capacità riproduttiva, ampliando la finestra temporale in cui è possibile avere una gravidanza, in vista di un progetto esistenziale che, per vari motivi come carriera, assenza di un partner o scelte personali, non è ancora realizzabile.

Indipendentemente dalla questione fertilità, una gravidanza dovrebbe essere ricercata comunque in una fase della vita in cui sia ancora possibile esercitare il ruolo di genitore con l’energia e la forza necessaria e con un approccio psicologico della coppia idoneo a prendersi cura di sé e del bambino.

Ne parleranno il Dott. Morelli, Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Responsabile Centro PMA Città di Bra, e la Dott.ssa Manuela Devalle, psicoterapueta dello Spazio Medico Lilium, in un interessantissimo incontro ‘’ Salute Riproduttiva e Preservazione della Fertilità’’ sabato 11 novembre alle ore 18 in via Roma 62 a Cuneo.