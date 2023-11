Secondo agente aggredito in pochi giorni nel carcere di Saluzzo: "Fatto gravissimo"

Nel tardo pomeriggio del 9 novembre 2023, presso la casa di reclusione di Saluzzo, un detenuto di origini italiane appartenente al circuito di ‘alta sicurezza’ ha perpetrato un violento attacco ai danni di un agente di polizia penitenziaria. L'aggressione si è consumata con violenti schiaffi al collo e al volto dell'agente, che è stato prontamente assistito.

Si tratta del secondo episodio nello stesso penitenziario: il primo era avvenuto lunedì quando un agente aveva subito spintoni, schiaffi e pugni da parte un detenuto di origine italiana.

Immediatamente dopo l'aggressione, l'agente è stato accompagnato presso l’infermeria della struttura carceraria per ricevere le prime cure necessarie. Successivamente è stato accompagnato presso l'ospedale di Saluzzo per ulteriori accertamenti, da dove è stato dimesso con giorni 7 (sette) di prognosi.

Dichiara Leo Beneduci segretario generale Osapp - organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria - che "quanto è accaduto di una gravità inaudita ed è inaccettabile. Chiediamo al provveditore regionale di intervenire con urgenza affinché presso la casa reclusione di Saluzzo venga ripristinato l’ordine e la sicurezza in modo che i nostri agenti possano lavorare in serenità e non certo essere aggrediti dai criminali e dai delinquenti. Al tempo stesso chiediamo ai parlamentari della provincia di Cuneo di intervenire per quanto di loro competenza con assoluta urgenza: basta con gli slogan adesso servono fatti concreti".