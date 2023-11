Turismo sostenibile nelle Langhe, Bruno Bertero: "Una nuova mobilità permetterà una maggiore vivibilità del territorio"

"Turismo sostenibile": un fine, ma anche un nuovo approccio per l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e l’Unione dei Comuni di Langa e del Barolo, che domenica 12 novembre daranno il via al primo step del progetto "Langhe in Rete". Ne parliamo con Bruno Bertero, direttore dell'Atl Langhe Monferrato Roero.

Ci spieghi l'importanza della giornata di domenica 12 novembre.

"L'inizio di un progetto che punta a promuovere un modello sostenibile di mobilità locale tra alcuni dei borghi maggiormente coinvolti dai flussi turistici nei periodi di alta stagione. Attraverso navette, calessini e vespe gratuiti i turisti e i residenti potranno sperimentare la mobilità sostenibile nella Langa del Barolo. A marzo presenteremo un ulteriore sviluppo dell'idea con il bike sharing".

Quali saranno i comuni coinvolti da questo test?

"Ci saranno due percorsi paralleli tra Barolo, Monforte d’Alba, Castiglione Falletto e Gallo Grinzane, permettendo così ai turisti di parcheggiare l’auto fuori dai paesi e utilizzare a titolo gratuito alcuni mezzi per raggiungere i principali centri. La giornata test ci permetterà di raccogliere dati preziosi a redigere lo studio di fattibilità. Una volta raccolte le indicazioni dal territorio si passerà alla rigenerazione del parco mezzi elettrici, con studio della miglior composizione, e alla valutazione delle prossime fasi del progetto".

Un percorso ambizioso e partecipato

"Abbiamo iniziato a parlarne da diversi mesi, insieme ad associazioni, enti e i sindaci del territorio. I temi sono diversi e strutturali e riguardano gli obiettivi dell’Agenda 2030, tra cui consumi e produzioni responsabili ed energia pulita e accessibile, anche pensando alle nuove costruzioni. Nelle nostre zone si verificano a volte delle criticità legate a un'alta concentrazione di turisti ed è dalle difficoltà che si creano le occasioni e si sviluppano soluzioni che sappiano avere una visione complessiva e una capacità programmatica".

Il discorso turistico è solo uno degli aspetti importanti.

"Il nostro primo obiettivo sono i residenti che tengono vivi i nostri comuni e che rappresentano la storia e i saperi di un territorio. Dobbiamo avere una visione a lungo termine, capire le esigenze della popolazione, potenziare i servizi per privilegiare uno sviluppo responsabile e lavorare per evitare la desertificazione commerciale che porta allo spopolamento dei piccoli paesi. Potersi muovere in un territorio in maniera sostenibile è uno dei modi migliori per renderlo vivibile e fruibile".

La giornata test avrà inizio alle 9 e proseguirà fino alle 18.



Saranno due le linee servite dai bus navetta:



Percorso A, con passaggio navetta ogni 30 minuti



- Barolo cimitero



- Barolo nuovo parcheggio di via Alba 22



- Barolo piazza Colbert



- Monforte d’Alba



- Castiglione Falletto – parcheggio Mondo Gallo Grinzane







Percorso B, con passaggio navetta ogni 15 minuti



- Barolo Cimitero



- Barolo nuovo parcheggio via Alba 22



- Barolo piazza Colbert

[Bruno Bertero, direttore dell'Atl di Langhe, Roero e Monferrato]