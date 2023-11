Domani, domenica 12 novembre a Saluzzo c'è il MercAntico autunnale

Domenica 12 novembre, il centro città ospiterà l’ultima data annuale del MercAntico, mercatino dell’Antiquariato minore e dell’usato, appuntamento che raccoglie decine di espositori e appassionati di hobbismo e collezionismo con bancarelle di antiquariato di ogni tipologia e genere.

Oggetti, mobili e arredamento per la casa e curiosità che torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Musei cittadini aperti. Per informazione, contattare il numero 366/7448813 oppure all’indirizzo e-mail info@fondazionebertoni.it.

La prossima data con i mercatini sarà poi giovedì 8 dicembre con i Mercatini del Natale a Saluzzo.

Domenica 10 dicembre i mercatini della Fondazione Bertoni arriveranno anche, per la prima volta in versione natalizia, a Busca con idee regalo realizzate artigianalmente per grandi e bambini.

Infine domenica 17 dicembre il mercatino del Natale animerà Castellar, lungo le vie degli Spaventapasseri: falegnami e sculture, prodotti di territorio e sorprese.