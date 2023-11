La 19enne di Cervere Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia. "Vorrei portare in alto il nome delle donne" [FOTO E VIDEO]

"Semplice elegante e amante dei porri e della Granda". Francesca Bergesio, nata a Bra e residente a Cervere, è la nuova Miss Italia.

Un trionfo che l'ha portata a essere sempre più sicura, dopo aver interpretato un monologo tratto da un testo di Anna Steri, è riuscita a rispondere con brio e sicurezza alle domande della giuria capitanata da Vittorio Sgarbi, che aveva al suo fianco Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli e Giulia Salemi. "Vorrei vincere per portare in alto il nome delle donne. Siamo forti e dobbiamo raggiungere la nostra indipendenza", ha detto.

Alta 1 metro e 80, occhi curiosi e capelli castani, Francesca è figlia del senatore Giorgio Maria Bergesio. Si è diplomata al Liceo Classico Europeo di Torino e frequenterà la Facoltà di Medicina. In Convitto a Torino, dove ha vissuto cinque anni, ha scoperto la passione per la recitazione. "Sono una ragazza pacata, ma molto determinata. In futuro vorrei specializzarmi in cardiochirurgia e affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non voglio rinunciare", recita la sua scheda di presentazione.

Sulla sua esperienza a Miss Italia, aveva detto poco prima della finale: "Ha rappresentato una crescita personale molto importante. Ho scoperto quel coraggio e quella forza che non sapevo di avere e che mi hanno permesso di fare nuove amicizie di cui sono molto orgogliosa". Sul palco ha aggiunto: "Ho trovato un gruppo di ragazze semplici, che mi hanno fatto sentire bene".

Per lei ieri era arrivato il primo riconoscimento la fascia di Miss Guida Sicura, assegnata in collaborazione con la Polizia di Stato per premiare la competenza delle miss. Francesca ha risposto correttamente a tutte le 32 domande del test.

L'INCORONAZIONE TRA LE LACRIME [VIDEO]

Tra i primi a congratularsi con Francesca per il riconoscimento di più bella d'Italia, il governatore Alberto Cirio: "È una studentessa di medicina originaria di Cervere – ha scritto Cirio sulle sue pagine social –, la nostra Miss Piemonte Francesca Bergesio, a essere stata eletta questa sera a Salsomaggiore Miss Italia! Francesca siamo molto felici e ti (ri)aspettiamo presto al Grattacielo Piemonte!".