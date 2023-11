Inaugurata la 43^ Mostra Nazionale della razza bovina Piemontese: prima edizione per Fossano [FOTO]

Ad aprire gli interventi il sindaco Dario Tallone : "Siamo ad inaugurare, per la prima volta a Fossano; ringrazio tutti i partner per la riuscita! Anaborapi, Coldiretti e tutti quanti. Molte città volevano la Mostra, ma Fossano ha convinto gli organizzatori di Anaborapi. Grazie ai sindaci presenti, ai consiglieri regionali, ai dipendenti del Comune e tutti quelli che hanno collaborato!"

Il vicesindaco Pellegrino , artefice della manifestazione: "Ci hanno scelto per la proposta convincente. Il mio grazie va alla Cassa di Risparmio di Fossano, a Slow Food e Ascom anche per le iniziative collaterali!

A seguire, il presidente Anaborapi Rabino ha inteso ringraziare il Comune, "che ha voluto la Mostra in maniera forte, anche coi fatti! Grazie al mio direttore Quaglino e a Guido Garnero, che hanno lavorato tantissimo. Grazie alle famiglie degli allevatori perchè senza il loro impegno costante non si potrebbe fare nulla!"

Il Presidente di Coalvi Groppo: "È davvero una bella giornata per contenuto e per clima. Ricordo che martedì ci sarà ancora un convegno in sala "Brut e bon". È un modo di passione e abnegazione. Il mercato richiede il prodotto per fortuna. Il futuro dunque c'è!"

La consigliera provinciale Simona Giaccardi, in compagnia del collega Bailo, sindaco di Magliano: "E' una festa delle eccellenze, importante è pure benessere animale. Quando un territorio punta sulla qualità, tanto c'è da fare, ma tanto è stato fatto!"

I consiglieri regionali Demarchi, Gagliasso e Graglia hanno ringraziato il Comune per la lungimiranza e l'organizzazione. Hanno anche sottolineato come la passione sia tangibile ma come purtroppo manchi la remunerazione di tanto lavoro, e come serva la leva politica per fare la giusta promozione e creare un circolo positivo.

L'assessore regionale Luigi Icardi: "Grazie al sindaco! Il cibo è salute e mangiare cibo di qualità crea salute! E la qualità deve essere remunerata! Ringrazio Anaborapi per l'impegno nella eradicazione delle malattie! Chi ci vuole fare magiare carne sintetica e farina di grillo, andrebbe portato via con la camicia di forza! La sostenibilità è anche a livello di inquinamento: la filiera zootecnica produce solamente il 3% di gas serra totale ma va detto che il foraggio emette ossigeno catturando CO2! E il bilancio è positivo del 10%. La strategia di controllo da parte delle multinazionali non passerá!"

Ha chiuso gli interventi il senatore Giorgio Bergesio: "Grazie ai sindaci presenti! Il 20 ottobre siamo stati convocati come parlamentari piemontesi convocato parlamentari e ci stiamo mossi per la tracciatura della filiera fino al piatto. Avremo possibilità di lavorare sui decreti filiere nel 2024, l'importante è la certificazione fino alla tavola. Il governo si è espresso sul divieto sulla filiera del cibo sintetico fortunatamente!