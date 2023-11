Bra, successo per “Via Vittorio in Rosa”, organizzata dall’associazione “Noi come te”

Camminare non ha mai fatto così bene, è proprio il caso di dire. Salute, sport e volontariato in favore di una tematica fortemente attuale come quella del tumore al seno e, soprattutto, per invitare alla prevenzione.





L’appuntamento “Via Vittorio in Rosa”, organizzato nella serata di venerdì 10 novembre dall’associazione “Noi come te” in collaborazione con Bra Walking, ha richiamato tante persone con l’immancabile maglietta rosa, a sostegno di una causa importante.





Soddisfazione per la presidente dell’associazione, Norma Costantino, che ha ringraziato tutti i partecipanti per poi fare uno zoom sulla realtà di Noi come Te: "Prevenzione vuol dire alimentazione, movimento, cambiare stile di vita e naturalmente non buttare via le lettere di Prevenzione Serena. La nostra Associazione lavora da anni sulla prevenzione. L’obiettivo è quello di esprimere solidarietà a tutte le donne che hanno affrontato o che stanno combattendo una malattia. Dare un messaggio di forza e di speranza, perché dal tumore si può anche guarire".