Fie & Fiöi, ecco la prima stagione insieme di Volley Busca e Cuneo Volley (VIDEO)

Una serata speciale per fare l'in bocca al lupo a tutto il Volley Busca! Ieri sera nella Sala consiliare del Comune di Busca il Sindaco Marco Gallo e l’assessore allo sport Diego Bressi hanno ospitato i due presidenti, Valter Rosso del Volley Busca e Gabriele Costamagna del Cuneo Volley, insieme alle rispettive delegazioni delle serie D, femminile e maschile che in questa stagione scenderanno in campo con il nome di MC 1933 Top Four Busca come anche la serie C maschile. Il settore giovanile, invece, porterà il nome di Sedamyl Mc 1933 Busca.

Presenti al tavolo anche i Title sponsor, Mario Castellino di MC 1933 Marmi e pietre e Roberto Manzone di Top Four, i quali hanno espresso il proprio sostegno alla collaborazione tra le due società, che vede il ritorno della pallavolo maschile sul territorio buschese e soprattutto ad un progetto che investe sul settore giovanile, sulle Fie e sui Fiöi di oggi e di domani.

Lo scatto finale attorno al tavolo consiliare, con le dirigenze delle società, gli altri sponsor presenti in sala per l’occasione, partners storici e nuovi che in questa stagione sostengono il progetto e le delegazioni con gli allenatori che si sono stretti all’amministrazione comunale e ai presidenti, vuol essere l’augurio di un buon percorso di crescita sportiva, societaria e personale insieme.

« Questo per noi è un momento decisamente importante. Abbiamo dei trascorsi importanti qui a Busca, soprattutto negli anni ’90 e inizi anni duemila, in cui sfiorammo i play off in B1. Un passato di grandi successi e soprattutto di grande collaborazione con Cuneo, quindi questo ritorno maschile per risaldare questa sintonia è estremamente importante per noi e quindi come sindaco, ma anche come buschese e amante della pallavolo sono molto soddisfatto e contento di questo rapporto che porterà sicuramente dei buoni risultati ad entrambe le società e contribuirà a sviluppare il movimento pallavolistico in provincia.» - il Sindaco Marco Gallo.

« Come amministrazione ringraziamo le gestioni che in questi anni hanno mantenuto viva la struttura del palazzetto comunale, non c’è pomeriggio e sera in cui passando le luci non siano accese e si sentano allenamenti sia di pallavolo che di altre discipline. Nei prossimi mesi ci verranno fatte delle ulteriori migliorie alla struttura, avendo avuto accesso a un Bando, andremo a sostituire gli infissi interni ed esterni, per rendere tutto più sicuro, agevole e a ridurre l’impatto ambientale.» - Diego Bressi assessore allo sport.

« Questa collaborazione è frutto della volontà di dare nuova vita al movimento provinciale; come Cuneo Volley abbiamo l’obiettivo di creare molte collaborazioni sul territorio per aiutare a crescere tecnicamente e organizzativamente le realtà presenti perché solo creando un grande movimento e ampliando il bacino di affluenza, si può diventare competitivi e alzare il livello della pallavolo provinciale e regionale. Non guardiamo al risultato sportivo come un’ossessione, ma come frutto della programmazione.» - Gabriele Costamagna presidente del Cuneo Volley.

« La collaborazione con Cuneo è un percorso in un’ottica di crescita, che in passato si è provata a stringere con altre realtà, ma che non si è mai riusciti a concretizzare, perché come dice la parola stessa “collaborazione” significa che entrambi ci si spende (energie e risorse) per il progetto e l’obiettivo finale. Quella con il Cuneo Volley è una vera e reale collaborazione. Ringrazio Luca Eandi e Marco Rinaudo che stanno mettendo impegno e tempo al progetto.» - Valter Rosso presidente Volley Busca.

« Questa collaborazione per la pallavolo territoriale significa tantissimo, perché stiamo mettendo in piedi una serie di progetti e sensibilizzazione a tutti quei livelli di scuole elementari e medie per promuovere la pallavolo. Mentre nel femminile i numeri sono interessanti, a livello maschile sono ancora indietro e quindi stiamo lavorando sodo in quella direzione. Il primo gradino è quello della promozione, poi si passa all’accoglienza in palestra, dove far trovare in palestra ambienti idonei, istruttori e allenatori qualificati ed è per questo che abbiamo anche intrapreso dei corsi di formazione. L’obiettivo è restituire alle famiglie un prodotto qualitativamente alto.» - Mario Barbiero direttore tecnico di entrambe le realtà.

« Una partnership che ho fortemente voluto portare avanti perché credo nel progetto e nella collaborazione sancita tra il Volley Busca e il Cuneo Volley, dove ci sono persone molto importanti a capo delle rispettive realtà che hanno creato questa sinergia per il bene della pallavolo buschese e di tutto il territorio. Uno sviluppo, soprattutto rivolto al settore giovanile, che sono certo porterà grandi soddisfazioni.» - Mario Castellino, MC 1933 Cuneo, che ieri sera ha donato personalmente un defibrillatore per il palazzetto dello sport di Busca.

« Il nostro è un ritorno qui a Busca; dopo le grandi soddisfazioni passate, riportare la pallavolo maschile a Busca ed essere parte del progetto per noi è molto importante. Supportare il percorso di crescita giovanile per noi è fondamentale, perché siamo convinti che far parte di una squadra sia di grande importanza per lo sviluppo personale delle ragazze e dei ragazzi che una volta adulti si approcceranno al mondo del lavoro e alla società in generale.» - Roberto Manzone, Top Four Cuneo.