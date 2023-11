Volley A1F. Cuneo, così non va: l'Itas Trento batte le Gatte al quinto set

Brutto e per certi versi inatteso tonfo della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo che cede al tie break (25-22/23-25/28-26/235-25/15-13) contro l’Itas Trento, squadra che finora non era ancora riuscita ad andare a punti.

Una brutta partita del sestetto titolare di Cuneo, che Massimo Bellano ha provato a raddrizzare cambiando totalmente le atlete in campo, ma il risultato non è arrivato.

Bene nel complesso solo Madison Kubik: è riuscita a cambiare l’inerzia di un match che, per come si era messo, sembrava destinato a terminare con il successo da tre punti per le padrone di casa.

"Nel secondo set abbiamo dato una bella prova di carattere che ci ha aiutato a ritornare in partita - il commento a caldo di Francesca Scola - Cosa ci è mancato è difficile da dire, perché c’è stato molto equilibrio fra le due squadre nei set successivi. Sicuramente è mancata un po’ di precisione nelle rigiocate che ci ha complicato la vita e ha facilitato la grande prestazione di Angelina".

IL MATCH

Primo set decisamente nel segno di Trento, che fa il bello e cattivo tempo. Itas avanti 8-4 mentre il tandem Signorile-Adelusi è in forte difficoltà. C’è il time out di Bellano, però è ancora break trentino per l’11-6. Sul 17-14 per le padrone di casa l’allenatore cuneese cambia la diagonale palleggiatore opposto inserendo Scola ed Enweonwu ma l’inerzia del parziale non cambia nonostante un effimero pareggio a 20. Il 24-21 arriva su un pallonetto lungo dei Sherban, chiude Michieletto in attacco (25-22).

Nel secondo succede di tutto. Ancora dominio di Trento nelle parti iniziali con l’Itas che si porta avnti 13-9 e poi addirittura 21-15. Qui succede l’incredibile con Bellano che mischia completamente le carte pescando ripetutamente dalla panchina. Il jolly si chiama Anna Kubik, che sul turno al servizio di Tanase riesce addirittura a ribaltare il risultato: un parziale di 7-0 per le piemontesi porta le Gatte avanti 21-22. Poi si gioca punto a punto, ma stavolta a chiudere è Cuneo con l’ennesimo attacco vincente di Kubik (23-25).

Terzo parziale quasi fotocopia di quello precedente, ma a ruoli invertiti. Stavolta è Cuneo a partire forte, le Gatte vanno avanti 4-10 poi addirittura doppiando le avversarie sul 6-13. Set chiuso? Manco per idea. La rimonta ora tocca a Trento, che break su break rosicchia tutto il vantaggio piemontese ed impatta 18-18 approfittando dell’errore in attacco di Molinaro poi trova il break (20-18) con l’attacco vincente di Giulia Angelina. Si va ai vantaggi, chiude Trento (28-26) con il punto messo a terra da Carly Dehoog.

Il quarto set è decisamente il più bello ed equilibrato. Il primo break arriva solo sul 16-18 e lo realizza Cuneo con un muro di Kubik. Le gatte poi cambiano marcia e mettono 5 punti di vantaggio allungando 17-22 sull’attacco di Tanase. Il coach trentino ferma il gioco ed al rientro in campo le sue ragazze si risvegliano e mettono paura alle piemontesi: 21-23, time out di Bellano, poi 23-24 su errore di Tanase che però si riscatta immediatamente schiacciando positivamente la palla che porta le squadre al tie break (23-25).

Quinto set che vede avanti Trento 3-1 con Mason, poi pareggio di Cuneo, 4-4 con Tanase. Al cambio campo gira avanti però ancora Trento sull’8-6, un vantaggio che s’incrementa sul 9-6 grazie ad un muro della padrone di casa. Le Gatte recuperano un break, sul 13-11 Bellano inserisce Stigrot al servizio e con la tedesca in battuta Tanase schiaccia la palla del - 1 (13-12). Il coach cuneese ripete la mossa sul match ball trentino chiamando in campo la diagonale Signorile-Adelusi, ma il capitano sbaglia clamorosamente il servizio che regala la vittoria all'Itas (15-13)