Volley A2/F: esame impegnativo per il Puma: la Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) in campo con la Omag San Giovanni in Marignano

Chiamiamolo scontro diretto, anche se i cinque punti di distacco in classifica potrebbero stridere con quanto appena detto. Stiamo parlando ovviamente della sfida in programma domani al PalaManera (ore 17) tra la Lpm Bam Mondovì e la Omag San Giovanni in Marignano. Un match che sulla carta si preannuncia combattuto e aperto a qualsiasi risultato. Le romagnole di Matteo Bertini sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-3 a opera della Cbf Macerata.

Di fatto quella contro le marchigiane di Saja è stata l’unica occasione in qui il San Giovanni in Marignano è uscito dal campo senza aver ottenuto almeno un punto. Le Pumine di Marco Gazzotti, invece, domenica scorsa hanno interrotto la serie negativa di tre sconfitte consecutive andando a vincere al tie-break in casa della Cbl Costa Volpino. I tifosi del Puma sperano di vedere finalmente le loro beniamine autrici di una prestazione maiuscola.

Resta, inoltre, ancora una piccola speranza di agganciare il treno della qualificazione alla Coppa Italia, che quest’anno riguarda le prima quattro formazioni in classifica, nei due gironi, al termine di girone di andata della regular season. Coppa a parte, però, per la Lpm è importante soprattutto lanciare segnali di crescita, non solo tecnica, ma anche caratteriale. La Omag è un avversario temibile e che nonostante abbia perso per infortunio nell’ordine Linda Cabassa e Giulia Saguatti, ha mantenuto una certa compattezza di squadra e di gioco.

Punti forti delle romagnole sono la schiacciatrice Alice Nardo, la centrale Claudia Consoli e l’inossidabile Serena Ortolani. L’opposto ravennate, che nella sua carriera ha fatto incetta di titoli e trofei anche con la Nazionale, a 36 anni continua a essere protagonista assoluta in campo. Al PalaManera, inoltre, giungerà anche la palleggiatrice Chiara “Kiki” Ghibaudo, frutto del vivaio della Lpm e che in terra di Romagna sta proseguendo il suo percorso di maturazione.

Due le ex che ora difendono i colori della Omag: Clara Decortes e Salì Coulibaly, che ieri si è laureata in Scienze dell’Educazione. Arbitri dell’incontro saranno Denise Galletti e Andrea Galteri. Il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito di VBTV previa registrazione. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.