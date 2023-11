Volley A2M. Cuneo nella tana dei Lupi: domani la Puliservice S.Bernardo a Santa Croce. Cioffi: "Dovremo aggredirli" (VIDEO)

Domani Cuneo a Santa Croce per centrare la prima vittoria esterna in campionato (Foto: Cuneo Volley)

Il campionato di serie A2 è giunto alla sua sesta giornata. Appuntamento in trasferta per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, impegnata domenica pomeriggio 12 novembre nell'anticipo delle ore 16 (diretta streaming gratuita su VBTV) al Palaparenti di Santa Croce sull'Arno con la Kemas Lamipel Santa Croce alla ricerca del primo successo stagionale lontano dalle mura amiche di San Rocco.

Una formazione delusa dalla prima parte del torneo quella toscana: la squadra degli ex Coscione e Parodi ha infatti ottenuto la sua prima vittoria stagionale solo domenica scorsa ad Ortona.

A dispetto di un roster di tutto rispetto: insieme con l'ex regista di Cuneo, a formare la diagonale palleggiatore-opposto c'è il giovane cubano Lawrence, classe 2003), che può contare in attacco sull'esperienza della coppia Parodi-Allik nel ruolo di schiacciatori-ricevitori. L'estone, classe 1996, è appena arrivato alla corte di coach Bulleri per sostituire l'infortunato Colli, ma domenica ad Ortona ha già fatto vedere di che pasta è fatto mettendo a segno 22 punti: il più prolifico di tutta la partita. Al centro il tandem Cargioli-Mati, mentre il libero di Santa Croce è Luca Loreti.

Cuneo dovrà fare molta attenzione alla voglia di rivincita dei Lupi, ma ha tutte le carte in regola per dire la sua e portare via punti importanti dal Palaparenti. Dovrà interpretare al meglio l'incontro, aggredendo da subito gli avversari come ha fatto nella gara interna vinta per 3-1 contro Pineto. Battuta importante, per cercare di mettere in difficoltà la seconda linea toscana in modo da tenere più lontano possibile dalla rete Manuel Coscione e "costringerlo" ad alzare su palla scontata.

Sarà fondamentale l'apporto delle mani pesanti per la squadra di Matteo Battocchio. Nel turno scorso l'opposto danese Mads Jensen era in gran forma e "Sicci" Sottile l'ha imbeccato a ripetizione, ma non è un mistero che il palleggiatore cuneese su ricezione perfetta ami e sappia far girare alla grande i suoi centrali. Arma in più nei primi due set della partita contro gli abruzzesi.

Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché Santa-Croce-Cuneo sia una gran bella partita. Noi abbiamo incontrato il centrale Massimiliano Cioffi al quale abbiamo chiesto d'inquadrare l'incontro.