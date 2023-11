Esplosione in un centro per migranti nel Viterbese, 12 i feriti

(Adnkronos) - Un'esplosione e poi un crollo sono avvenuti nella notte di oggi in una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni, nella struttura c'erano 30 persone. I feriti sono, a quanto si apprende, dodici: quattro sarebbero in condizioni più gravi. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie.