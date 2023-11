MotoGp Malesia 2023, Marquez vince la sprint davanti a Martin e Bagnaia

(Adnkronos) - Lo spagnolo Alex Marquez ha vinto la gara Sprint del Gp della Malesia di MotoGp. Il pilota della Ducati Gresini ha preceduto al traguardo Jorge Martin con la Ducati Prima Pramac e Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale. Marqauez ha così in parte aiutato Bagnaia a mantenere un vantaggio più consistente su Martin riducendo il divario tra il campione italiano e quello spagnolo solo da 13 a 11 punti in attesa della gara di domani. Ai piedi del podio, con il quarto posto, si è piazzato Enea Bastianini, sempre su Ducati, davanti a Brad Binder e Jack Miller su Ktm. Settimo posto per Marco Bezzecchi (Ducati Mooney), seguito da Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), Luca Marini (Ducati Mooney) e Maverick Vinales a chiudere la top ten con la sua Aprilia.

Splendida vittoria sprint per Marquez che a Sepang conferma tutto quanto di buono fatto vedere già nella giornata di ieri. Dopo una qualifica assolutamente positiva (4º sulla griglia di partenza), lo spagnolo numero 73 è super anche nel pomeriggio nuvoloso e caldissimo di Sepang. Gran partenza, ottima strategia, passo spettacolare. Tre ingredienti sufficienti per permettere a Marquez di stare al passo con Martin e Bagnaia e addirittura di passarli e andare via dopo metà gara. Oltre un secondo il vantaggio sotto la bandiera a scacchi per il numero 73 che domani proverà a bissare su una pista che gli piace e si vede. Gara in sordina per Fabio Di Giannantonio. La sua qualifica è minata da una caduta alla 15 e poi in gara non è il Diggia visto nelle ultime gare. Domani proverà a rifarsi sulla lunga distanza.

“Ho fatto un errore in un attacco su Pecco, ma per il resto abbiamo fatto una gara perfetta. Abbiamo corso con la miglior strategia, abbiamo aspettato un po’, anche per rispettare la pressione della gomma anteriore. Poi quando ho visto che Pecco era leggermente più lento, ho attaccato e pensato solo la vittoria. Non ho guardato la lavagna fino all’ultimo giro e quando ho visto +1.2s mi sono concentrato al massimo per chiudere al meglio”, ha detto Alex Marquez a fine gara.