Clavesana dice "sì a salute, bellezza e territorio": oggi la manifestazione contro il deposito di rifiuti pericolosi

Nei pressi del nuovo insediamento, all'evento organizzato dal Comitato "Clavesana dice NO al deposito di rifiuti pericolosi", erano presenti anche amministratori comunali del circondario, associazioni locali e i testimonial della campagna che nei giorni scorsi hanno esplicitato la propria posizione critica, come Teo Musso, Chris Bangle e Giovanni Bracco presidente della Cantina cooperativa.

"Tutti insieme, per dire “no” al deposito di rifiuti pericolosi e per dire “sì” alla salute, alla bellezza e all’integrità del territorio. Il futuro si decide oggi" è stato adottato anche dalla amministrazione del Comune, che, dopo averla deliberata in seduta di Giunta, ha ratificato la propria contrarietà al progetto anche in Consiglio Comunale nella seduta del 10 novembre.